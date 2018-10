Daniel Urresti afirma que Lima "no puede perder cuatro años más"

El candidato a la alcaldía de Lima de Podemos Perú, Daniel Urresti , habló sobre sus expectativas, de cara a los comicios regionales y municipales del próximo domingo 7 de octubre.

En declaraciones a los periodistas, Urresti pidió calma a los electores y dijo que hoy va a "relajarse" y a pasar el día con su familia y con su hija, que acaba de dar a luz a su primer nieto.

"[Pido] mucha calma, la ciudad no puede perder cuatro años más. Lima no puede esperar más. La seguridad y el orden son imperativos para el próximo año", dijo a los periodistas.

Del mismo modo, Urresti instó a la ciudadanía a acudir masivamente a votar este fin de semana. "Este domingo tenemos todos la obligación de ir a votar. A estas alturas serán pocos los que no han decidido su voto", estimó.

En otro momento, el candidato de Podemos Perú cuestionó el accionar del Ministerio Público y de las ONGs de derechos humanos, pues mientras él afrontó un proceso que duró 12 años, no se hizo nada por las víctimas.

"El Ministerio Público jamás ha hecho nada por Primitiva Jorge Ayala y su hijo de 11 años, y las ONG solo lo hacen por alguien si al otro lado está un militar o un agente del orden", precisó a Canal N.

Finalmente, Urresti dijo que no volverá a referirse más al caso del periodista Hugo Bustíos por respeto a su familia.

"Comprendo el dolor que deben estar sintiendo y creo que merecen respeto. Respeto su dolor y no voy a decir absolutamente. Son 12 años y después de haberme defendido de tres acusaciones diferentes y no ha podido probarlos, me han declarado totalmente inocente", enfatizó.

