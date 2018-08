Daniel Salverry: "Lamento la actitud del presidente Vizcarra, creo que está un poco confundido"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, reveló el martes que se reunió con Martín Vizcarra cuando este aún era vicepresidente y en el marco de la moción de vacancia que afrontaba Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, tras lo dicho, se recordó una entrevista donde él afirma, en marzo, que nunca se reunió con Vizcarra. Un día después, el legislador, buscó explicar esta aseveración.

"Lamento que el día de ayer se hayan confundido mis declaraciones (que di en un programa de radio) que estaban dentro de un contexto en el que el presidente Kuczynski había ingresado su carta de renuncia al Congreso. La pregunta fue si la junta de portavoces, que es multipartidaria, ya le había comunicado al entonces vicepresidente Vizcarra sobre esta renuncia. Yo contesté que Fuerza Popular no porque no nos corresponde institucionalmente. Y dije: seguramente el presidente del Congreso le comunicará al vicepresidente Vizcarra sobre esta renuncia para que él llegue al Perú", señaló Salaverry desde el Congreso.

"A mi no me preguntaron: ‘Usted tuvo una reunión previa con el vicepresidente Vizcarra’", se excusó, luego que las criticas llegaron a él por no decir en aquella entrevista en radio que sí se reunió con Vizcarra.

El @pcongresoperu@dsalaverryv , miente descaradamente en vivo a todos los Peruanos



23/03/2018 ➡️ Afirma que nadie de @PFuerzaPopular o @BankadaFP se reunió con Vizcarra



28/08/2018 ➡️ Afirma que él se reunión el 12/02/2018 con Vizcarra y no tiene pq negarlo pic.twitter.com/crZtQSQD2Z — Memorex📺® (@RecuerdosPeru) 28 de agosto de 2018

Más adelante, Salaverry dijo que por ahora no considera que se deba iniciar un proceso de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. "Sería irresponsable" señaló para luego asegurar que no ha escuchado a ningún vocero hablar sobre esa posibilidad.

El presidente del Congreso también señaló que " lamenta" las palabras dichas por Martín Vizcarra el día de ayer en Tacna. Como se recuerda, el martes el presidente fue enfático en señalar que "no me doblegarán", en relación a las reformas enviadas desde el Ejecutivo al Congreso.

"Lamento la actitud del presidente Vizcarra, creo que está un poco confundido. Aquí estamos en el Perú y no en Venezuela como para que un presidente salga a lanzar ese tipo de amenaza a otro poder del Estado. Le pediría calma, que se enfoque en las cuales tiene que trabajar (…) Me parece amenazante. No es posible que se dice 'si el congreso no me aprueba esto yo lo cierro'". resaltó.