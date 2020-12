Daniel Salaverry anunció, en un evento partidario de Somos Perú, que presentó oficialmente su candidatura a la presidencia de la República por este partido político ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, así como las postulaciones al Congreso encabezadas por el expresidente Martín Vizcarra.

El excongresista, acompañado también por la lideresa de Somos Perú, Patricia Li, aseguró que su candidatura es la única que garantiza un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso, según declaraciones difundidas por RPP.

A su turno, Martín Vizcarra, candidato invitado para encabezar la lista de Lima Metropolitana para el Congreso, reiteró que promoverá, de llegar a ser elegido, un proyecto para eliminar la inmunidad parlamentaria.

“Vamos a proponer al Congreso de la República la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Esto es fundamental. No queremos normas engañosas que nos dicen que hacen una cosa pero, en el fondo, pretenden otra. No queremos ese tipo de normas. Nos dijeron que habían eliminado en primera votación la inmunidad parlamentaria y cuando revisamos, no la han eliminado”, comentó el expresidente vacado por el Legislativo el 9 de noviembre.

Vizcarra Cornejo también aseguró que, más allá de la inmunidad parlamentaria, se terminará de promover la reforma política y de administración de justicia para fortalecer las instituciones del país.

“Este grupo de personas nos comprometemos a cambiar. Será un nuevo Congreso que deje cuestiones políticas de lado, las cuestiones económicas de lado, que solo piense en el beneficio de la población. Por eso hoy mismo vamos de viaje para recorrer todo el país, como estamos acostumbrados”, anunció el exmandatario.

