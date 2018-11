Daniel Salaverry tras visitar a Keiko en el penal: “La he dejado fortalecida”

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, visitó a la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, recluida en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, y declaró a la prensa que la encontró “tranquila y serena”. “La he dejado fortalecida. Si hay algo que la caracteriza es su fortaleza espiritual”, indicó.

“Comprenderán que no es fácil estar dónde está. Sin embargo, la he encontrado tranquila, serena, hemos conversado de cualquier cosa, menos de política”, contó.

Salaverry evitó dar declaraciones políticas para que, explicó, no se tergiverse la visita a Keiko. “Hemos conversado temas de amigos, hemos recordado los viajes por el interior del país en tiempos de campaña. Momentos alegres, agradables para ella, que es lo que necesita una persona que está pasando lo que ella está pasando”, manifestó.

Asimismo, reveló que regaló un libro. “Ella no tiene televisión, no tiene nada. Entonces, a ciertas horas del día donde ya no hay visitas, es importante que pueda leer para despejar su mente. Es un libro que a mí me gusta mucho, que fue un best seller, se llama Homo Deus, que habla sobre a dónde va la civilización y en qué nos vamos a convertir en un futuro próximo”, dijo.

“No hemos conversado de esas cosas. Lo que menos he querido es tocar temas políticos. Al contrario, hacerle una visita agradable”, subrayó.