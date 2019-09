No volverá al Parlamento hasta mediados de marzo de 2020 debido a una suspensión de 120 días por falta ética. El expresidente del Congreso Daniel Salaverry aprovecha este intermedio para pasarla en familia y consolidar su proyecto político con miras a una postulación a la Presidencia de la República.

¿A qué se dedica ahora que no está en el Congreso?

Primero a recuperar un poco el tiempo con la familia, pero también a reorganizar el partido Perú Firme, a convocar a nuevos líderes y sobre todo a ciudadanos de a pie que quieran trabajar por su país y que los problemas se empiecen a resolver. He anunciado una precandidatura, me voy a someter a un proceso de elección interna; (…) aspiro a presentarle al país una propuesta seria de gobierno.

Usted dijo que su suspensión fue una venganza de Fuerza Popular, pero, ¿puede hacer un mea culpa porque en sus informes de representación se consignaron fotos de eventos no realizados? ¿Podría aceptar que hay algo de responsabilidad y en algún grado merecía una sanción?

Creo que a nadie le queda duda de que este es un acto de venganza de Fuerza Popular por las decisiones que tomé desde la presidencia pensando en lo que era mejor para el país y no necesariamente en qué beneficiaba a Fuerza Popular. Yo no elaboré esos informes, no los firmé. He sido el primero en solicitar a la presidenta de la Comisión de Ética y a la fiscal de la Nación que abran investigación para que se determine quién es el responsable, quién me falsificó la firma y finalmente se tenga una sanción. Si cometí algún error, fue un exceso de confianza.

La Mesa Directiva revisará los decretos emitidos durante su gestión. Parece que no se han quedado tranquilos con la suspensión. ¿Hasta dónde cree que quieren llegar?

Es un absurdo porque lo que quieren revisar son los decretos que ampliaron la legislatura para, por ejemplo, que se aprueben leyes de reforma de justicia y luego tratar leyes de reforma política. (…) Acá hay un trasfondo, que es cómo alejamos del escenario político a alguien que es incómodo como Daniel Salaverry. No contentos con haberme separado por 120 días, ahora presentan una denuncia constitucional porque intentarán seguramente desaforarme e inhabilitarme de la vida pública y política para que yo no pueda ser opción en las próximas elecciones, eso es clarísimo.

Uno de esos decretos es el que incluyó en la agenda de la legislatura ampliada el pedido para reincorporar a Kenji Fujimori y a otros dos congresistas suspendidos.

Lo de los decretos es una facultad que tiene el presidente del Congreso para emitirlos, es un tema bastante técnico, pero no hay ninguna irregularidad. Además, emití ese decreto a pedido de cincuentaitantos congresistas que me presentaron un oficio pidiéndome someterlo a consideración del Pleno. Lo que hice fue acatar ese pedido, someterlo a voluntad del Pleno y el Pleno decidió que se archivara y punto, así pasó.

¿No tenía un interés particular en el regreso de estos congresistas para que lo apoyen en el Pleno?

Tanto no era mi interés que finalmente estos congresistas o su bancada terminaron apoyando al congresista Pedro Olaechea.

En el debate de su suspensión dijo que ejercería una defensa porque la orden ya estaba dada por WhatsApp. Dado que conoce el funcionamiento de Fuerza Popular (FP), ¿qué tanto sigue ejerciendo Keiko Fujimori un liderazgo al interior de la organización?

Prefiero no seguir tocando los temas de Fuerza Popular y Keiko Fujimori porque lo que menos quisiera es que digan que estoy armando un psicosocial a pocos días de que el Tribunal Constitucional resuelva su caso. Lo que dije lo dije con conocimiento de causa, por la experiencia vivida en esos años en FP y no me queda ninguna duda de que cada decisión que se toma ahí es previamente consultada con Keiko Fujimori, pero, como te dije, prefiero ya no ahondar más en el tema.

El fiscal José Domingo Pérez interrogará a Vladimiro Montesinos. ¿Cree que él todavía influye en el accionar político del fujimorismo?

No lo sé. Mientras yo he estado ahí, no he visto ningún síntoma de que sea así.

A juzgar por las últimas acciones de la bancada de investigar el caso Chinchero, Conirsa, al hermano del presidente Vizcarra, a las encuestadoras se diría que están en un ánimo agresivo. ¿Hasta dónde cree que quieran llegar? ¿Buscan vacar al presidente?

Esta guerra y enfrentamiento que han emprendido tanto el Ejecutivo como el Legislativo para ver quién finalmente avasalla al otro no resuelve ninguno de los problemas que están pendientes en el país. (…) Ya estamos setiembre, no hay un clima de estabilidad que permita atraer inversión, eso le preocupa a la gente y, sin embargo, vemos la actitud confrontacional no solo del Congreso, también del Ejecutivo, (…) están enfrascados en estas batallas en lugar de gobernar y resolver los problemas del país. Gobernar requiere tomar decisiones a pesar de los riesgos en la caída de la popularidad…

Una instancia más de confrontación tiene que ver con la elección de seis miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su posición al respecto?

Cuando estuve al frente del Congreso, convocamos a la Junta de Portavoces y se creó una comisión especial que iba a ser la encargada de llevar adelante este proceso por invitación. La Ley Orgánica del TC indica que debe estar integrada por siete a nueve miembros y había 11 bancadas. Se preparó un proyecto de ley para que puedan estar todas las bancadas, pasó al Pleno y fue la presidenta de Constitución la que pidió que regrese a comisión y se le hizo dormir el sueño de los justos. Ahora veo que rápidamente quieren retomar el tema seguramente buscando un Tribunal Constitucional afín a sus posiciones políticas.

¿Qué intereses podrían tener en la designación de este tribunal?

Se va a resolver una serie de temas. La demanda de inconstitucionalidad que han presentado por la propuesta del presidente Vizcarra, otros temas de algunos líderes políticos que están con procesos judiciales en investigaciones…

Usted ha anunciado que iría con Perú Firme, que es el nuevo nombre de Restauración Nacional. Quisiera preguntarle si está seguro de que esta es la agrupación adecuada porque antes estuvo en el Apra y luego en Fuerza Popular. Parece que tiene un ánimo cambiante en cuanto a las agrupaciones por las que postula.

Yo no tengo un ánimo cambiante. Todo lo contrario, sigo firme en mis convicciones; los que han cambiado son ellos. Cuando Fuerza Popular nos invita, a mí y un grupo de líderes regionales, nos muestra la visión de país que quería impulsar. Dime si esta se ha ejecutado en estos tres años. ¿Quiénes son los que han cambiado? ¿Cambió Fuerza Popular? ¿Cambió Salaverry? Yo me he mantenido en esa línea de principio y convicción de trabajar por mi país para resolver los problemas. Nada de ese plan de gobierno se ha puesto en marcha. Quienes se han alejado de esta línea son, más bien, aquellos partidos políticos que en algún momento nos mostraron otra imagen de lo que querían hacer.

¿No pecó de ingenuo? Porque el fujimorismo no es una agrupación nueva y ha demostrado más de una vez que no tiene todas las credenciales democráticas.

Los ingenuos somos los ocho millones de peruanos que apostamos por ese proyecto político. El 50% del país votó por Keiko Fujimori en la segunda vuelta, todos fuimos ingenuos porque creímos en esa propuesta.

Juan Sotomayor, exalcalde del Callao, ha manifestado que Ud. lo buscó. Quizás no está buscando a los mejores aliados. Este señor perteneció a Chim Pum Callao, que es una organización sumamente cuestionada. ¿Por qué quisiera Ud. una alianza con él?

Fui invitado a clausurar un evento de Vamos Perú, invitación que acepté cuando era presidente del Congreso y tuve que honrar ese compromiso; fue en esa coyuntura que luego del evento nos sentamos a tomar una gaseosa y a conversar. No se llegó a ninguna alianza ni ningún acuerdo. Sin ánimo de ser abogado defensor del señor Sotomayor, hasta donde tengo entendido, no tiene ninguna sentencia, ningún proceso judicial en marcha. Por lo tanto, no había problema en participar en este evento.

¿No hay un acercamiento político?

En política uno no puede descartar nada. En este momento no tenemos alianza con ningún partido, estamos en un proceso de reestructuración y reorganización porque queremos ser una propuesta de ancha base, queremos armar una coalición para tener opciones en las próximas elecciones y poder ser gobierno.

¿Cómo definiría su propuesta: centro, derecha o izquierda?

Yo nunca me he dejado etiquetar por esas posiciones supuestamente ideológicas. Me considero una persona bastante pragmática y, dependiendo de qué temas toquemos, me podrían decir que soy de izquierda o de derecha. Si soy de derecha porque creo en el libre mercado, te diría que sí, que hay que empezar a regular algunos sectores, pero también creo en los programas sociales, pero no como asistencialismo puro, (…) entonces me podrían decir que soy de izquierda. Creo en la igualdad de hombres y mujeres, pero también en la familia. Las banderas que vamos a levantar son aquellas cuyas propuestas den solución a los problemas que aún están vigentes. En el tema de la minería, por ejemplo, el Perú es un país potencialmente minero y tiene que optimizar esos recursos con una minería responsable pero que también integre e involucre a la comunidad en el desarrollo de los proyectos.

¿No le preocupa que pueda ser esto un esfuerzo muy personalista? Si las elecciones son en 2020, pretender que es un esfuerzo colectivo cuando Ud. viene de fuera no es muy plausible.

No, porque este proyecto político se va a encontrar a la brevedad, sea en 2020 o 2021, con este proceso electoral. Nosotros no estamos construyendo esta plataforma solamente por un tema electorero. Estamos construyendo una propuesta política para tener presencia en 2022 en las elecciones municipales y regionales, y en las próximas décadas, esperamos; es por eso que estamos en este trabajo de reorganización a nivel nacional del partido. Queremos un partido que participe en la vida política del país independientemente de lo que ocurra en 2020 o 2021 y esperamos que sea bien recibida nuestra propuesta y opten por elegirnos, pero eso no significa que, de no ser así, no vamos a seguir impulsando este proyecto.

¿Le conviene el adelanto de elecciones?

A mí, y al partido en particular, creo que no, porque cuanto más tiempo tengamos, nos va a permitir reorganizar mejor el partido y preparar bien a los cuadros que vamos a presentar. Estamos trabajando sobre la marcha, pero creo que le conviene al país. No podemos seguir en este clima de inestabilidad tremenda. Veo un gabinete que está en modo avión, (los ministros) parecen los músicos del Titanic: los peruanos se están ahogando y ellos están en otra. Realmente no los veo tomando decisiones y asumiendo riesgos porque hay que asumirlos cuando uno toma una decisión.

Y en el Congreso, ¿ve que hay voluntad de asumir riesgos y tomar decisiones?

No, en lo absoluto. Lo que hay, más bien, es una actitud de confrontar para desestabilizar aún más al gobierno y a río revuelto, ganancia de pescadores.

‘HAY CONSENSO PARA UNIÓN CIVIL’

Ud. ha dicho que es proigualdad, pero también profamilia. ¿Cómo entender estas dos posiciones?

Creo en la meritocracia y lo he demostrado cuando he sido presidente del Congreso. Quisimos sacar adelante un concurso público para que el acceso a la plaza sea a través de la meritocracia, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Me podrían decir que soy liberal porque creo en la igualdad, pero también soy conservador porque creo en la familia y en los valores que hay que defender desde ese punto de vista.

¿Cuando habla de la familia, se refiere a la tradicional: hombre-mujer?

A las familias en general.

¿Y considera que una pareja del mismo sexo es una familia?

Es un tema que tenemos que abordar y del cual no me corro. Creo que, como sociedad, aún no estamos preparados para dar el paso del matrimonio igualitario, pero sí se ha logrado cierto consenso para el tema de la unión civil; podríamos ir avanzando en ese sentido.

Perú Firme tiene su origen en Restauración Nacional, que tiene un componente evangélico muy fuerte desde sus inicios. ¿Se siente identificado con los evangélicos? Sospecho que ellos no estarían muy contentos al hablar, por ejemplo, de la unión civil.

Este proyecto político y el partido mismo están en un proceso de reestructuración, diría hasta de refundación, con una nueva línea programática. No solo vamos a levantar las banderas de los principios de la familia, sino otras más también de los trabajadores y de todos aquellos que quieran hacer las cosas bien por el país.

TENGA EN CUENTA

- Daniel Salaverry nació en Trujillo e incursionó en política con la camiseta del Partido Aprista, por el cual llegó a ser regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

- En 2016 da el salto al Congreso, adonde llega de la mano de Fuerza Popular, que lo designó como su vocero alterno para el primer año legislativo.

-En julio de 2018 es elegido presidente del Congreso por Fuerza Popular, pero renuncia en medio de públicas discrepancias. Ahora integra el bloque Unidos por la República y anuncia su postulación a la Presidencia por Perú Firme.