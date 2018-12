Salaverry denuncia acciones intimidatorias de Rosa Bartra: "Yo no voy a aceptar ningún tipo de amenaza"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, indicó esta mañana que dio luz verde a la conformación de nuevas bancadas parlamentarias únicamente con el fin de "acatar la sentencia del Tribunal Constitucional".

"Veo con sorpresa como algunos congresistas han salido a cuestionar esta decisión. Lo que he hecho es cumplir con mi deber. Como presidente del Congreso estoy obligado a acatar las órdenes del Tribunal Constitucional. Nadie puede estar por encima de la ley", dijo esta mañana en una conferencia de prensa.

Salaverry cuestionó a los congresistas que han criticado esta decisión, principalmente a la legisladora Rosa Bartra, quien es presidenta de la Comisión de Constitución.

"He visto con sorpresa y lo lamento cómo la presidenta de la Comisión de Consitución ha enviado documentos, no solo a mi sino a funcionarios del Congreso, documentos con un carácter intimidatorio exigiéndoles que no cumplan con esta sentencia, induciéndoles a cometer un delito. Nada menos que la presidente de la comisión de Consitución, que es la que va a tener que llevar a cabo toda la reforma del sistema de administración de justicia", indicó.

"Yo no voy a aceptar ningún tipo de amenaza, que le quede claro a la presidenta de la comisión de Constitución", advirtió.

Sobre las presuntas denuncias que le caerían por esta decisión, el presidente del Congreso dijo no preocuparse ya que está seguro de que está del lado de la ley.

Salaverry no respondió a la pregunta de si evalúa renunciar a Fuerza Popular. Solo se refirió a su licencia a la bancada, que terminará una vez deje la presidencia del Congreso.

"Desde que asumí la presidencia invoqué a dejar de lado los calificativos, o que cada vez que alguien piense distinto lo llamemos dictador. Es una actitud poco democrática. He pedido licencia para tener libertad de poder tener decisiones como esta. Si queremos construir una manera nueva de hacer política, reformar la justicia, debemos de comenzar dando el ejemplo", indicó.