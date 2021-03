El candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, aseguró que solo se defendió de los insultos de un ciudadano venezolano que lo cuestionó cuando iba en su vehículo de campaña en el Centro de Lima y negó ser xenófobo.

En declaraciones a ATV, señaló que su intención –de llegar a la Presidencia de la República- es poner en orden la situación migratoria de muchos extranjeros que permanecen de manera irregular en nuestro país.

“Lo que he hecho es simplemente defenderme. Yo estaba transitando por el Centro de Lima y en un semáforo empiezan a golpear mi vehículo, a insultarme. Nadie tiene derecho a insultarte por más candidato presidencial que sea uno, por más figura pública que sea, nadie tiene el derecho a faltarte el respeto”, expresó.

“Yo no me corro a los problemas, ni achico, bajé a decirle: ‘qué te pasa, ¿por qué me insultas?’ No le voy a tirar rosas a alguien que me lanza insultos. Yo me hago respetar en cualquier circunstancia”, añadió.

Salaverry también reiteró que de ganar las elecciones 2021 deportará a aquellos extranjeros que no quieren someterse a las leyes y normas peruanas, y regularizar su situación migratoria.

“Basta ya de gente que venga aquí y confunda a los peruanos con tontonazos. Vamos a poner orden”, dijo al precisar que está en contra de aquellos extranjeros que han ingresado al país de manera irregular.

“Yo estoy en contra de aquellas personas que han entrado a escondidas por la selva, que no han pasado por los controles migratorios, que nadie sabe quiénes son, que no están en ningún registro y que probablemente puedan tener antecedentes en su país. ¿Cómo vamos a descartar eso? Regularizando su situación”, remarcó.

Como se recuerda, Salaverry fue grabado en un video confrontando a un venezolano en medio de insultos y en la vía pública. Según Canal N, el hecho habría ocurrido en la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, mientras el excongresista se trasladaba en un vehículo que lucía propaganda de Somos Perú.

En ese momento, se le acercó el ciudadano extranjero para insultarlo. El excongresista reaccionó bajando del vehículo para responder con insultos, mientras que personal que lo acompañaba lo mantuvo separado del transeúnte.

“¿Qué crees, que te tengo miedo? Anda a hacer lo que quieras a tu país, ¿crees que estás en tu país? Los voy a expulsar a todos los delincuentes de m... ¿Valiente te crees?”, dijo Salaverry en medio de gritos de parte del venezolano que lo insultaba y le exigía que sea valiente y lo mande a su país.

