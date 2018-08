Daniel Salaverry tildó de "golpe bajo" que Martín Vizcarra anuncie ir al Congreso en su ausencia [VIDEO]

No se cruzan. El presidente de la República, Martín Vizcarra , junto con el primer ministro, César Villanueva, habían programado ir a la sede del Congreso este miércoles con el fin de presentar los proyecto de ley sobre la no reelección de congresistas, bicameralidad y financiamiento privado de partidos políticos y campañas electorales.

A través de una comunicación telefónica desde Palacio de Gobierno, le informaron al presidente del Parlamento, Daniel Salaverry , que el mandatario estaba en camino. Esto desató el fastidio del fujimorista, pues junto a sus colegas de Fuerza Popular se encuentran en una reunión en Cieneguilla.

“Sabiendo que tanto el presidente del Congreso como los vicepresidentes están a dos horas fuera de Lima, escoger justo ese momento para visitar el Congreso creo que no es lo más elegante”, dijo Daniel Salaverry a Canal N.

Agregó que decisión de Martín Vizcarra responde a un "objetivo político", ya que lo comunicó a "última hora", sin darle tiempo a que lo pueda recibir en la sede legislativa.

“Pero lo que debemos de desterrar en la política es este tipo de golpes bajos, de ver en qué momento estás fuera para yo presentarme y dar la impresión de que el presidente del Congreso no quiso recibir al presidente Vizcarra o que no hay quien atienda las iniciativas legislativas. Eso me parece un golpe bajo que no debemos aceptar ni al presidente ni a ninguna otra autoridad en el Perú”, manifestó.

Daniel Salaverry criticó duramente al presidente Martín Vizcarra. (Canal N)

VIZCARRA NO SE PRESENTÓ

En comunicación con El Comercio, fuentes del Palacio de Gobierno confirmaron que la visita del mandatario no se ejecutó porque la aprobación de los proyectos en el Consejo de Ministros se dio minutos antes de que cierre la Mesa de Partes del Legislativo.