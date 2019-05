Salaverry: "Tenía la esperanza que llegando a la presidencia del Congreso cambiaría la percepción de FP"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry , aseguró este jueves que no renunció a Fuerza Popular antes, pese a sus diferencias, porque "tenía la esperanza" de que en la presidencia del Parlamento cambiaría la percepción de dicha agrupación en la ciudadanía.

"Tenía la esperanza que llegando a la presidencia del Congreso y teniendo la oportunidad de empezar a hacer las cosas distintas, correctas, no solamente íbamos a cambiar la percepción que la gente tenía del Congreso, sino sobre todo del partido al cual yo pertenecía y pensé que la bancada o por lo menos la cúpula, me iba a acompañar en esas decisiones", sostuvo en una entrevista con el programa "2019" en Canal N.

"Tenía dos decisiones o renunciar y dejar que las cosas sigan como están y ahorita estaríamos con una mesa del fujimorismo parecida a los dos primeros años o seguir dando la batalla y cuando uno tiene la oportunidad empezar a hacer las cosas correctas para el bien de todos, no solo para el mío, sino del país", señaló.

Salaverry se mostró autocrítico con lo realizado por la bancada fujimorista cuando este fue vocero y dijo creer que "habría que ser ciego o muy descarado para no darse cuenta que muchas de las decisiones fueron malas".

En esa línea, descartó haber traicionado a Fuerza Popular y afirmó que su distanciamiento con la directiva del partido naranja empezó cuando no dejó "poner nada por encima del país" al asumir la presidencia del Parlamento.

Asimismo, el titular del Legislativo reveló que "aún no ha decidido postular a la reelección" y detalló que ello dependerá de que no postule un candidato que garantice independencia y autonomía frente a Fuerza Popular.

"Hay muchos congresistas que tienen la trayectoria para asumir la responsabilidad [de la presidencia del Congreso], pero ¿quién nos garantiza que no se va a empeñar o hipotecar sus decisiones al llegar al cargo?", se preguntó.

"Tendríamos que ver quién nos garantiza independencia y autonomía en la presidencia del Congreso. Yo aún no he decidido postular a la reelección. [...] No he descartado la reelección partiendo de la premisa de que no haya una propuesta que nos garantice esa autonomía, pero si se presenta la apoyaré", manifestó.

Finalmente, Salaverry dijo esperar que el fujimorismo se dé cuenta de que tiene que cambiar su accionar. En ese sentido, remarcó que "no toda la bancada de Fuerza Popular es la que está empeñada en seguir tomando estas decisiones que han hecho que baje pues el nivel de credibilidad".