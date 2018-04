Daniel Salaverry: "Salida de Córdova fortalece la posición del Ejecutivo"

El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, calificó de acertada la decisión del gobierno de aceptar la renuncia del ministro de la Producción, Daniel Córdova, quien había ofrecido la cabeza de su entonces viceministro de Pesca y Acuicultura, Héctor Soldi, a cambio de frenar una huelga de pescadores artesanales.

Según dijo, esta medida "fortalece la posición del Ejecutivo frente a una eventual voto de confianza" al gabinete, previsto para el 2 de mayo en el Parlamento.

La salida de Córdova fue anunciada horas antes por el premier César Villanueva, terminando así con los cuestionamientos que había frente a la actuación del ya ex miembro del Ejecutivo

" Creo que la decisión es acertada, esperamos que busquen a una persona adecuada, con conocimiento pleno del sector y con una buena relación con el gremio de los pescadores artesanales", exclamó Salaverry.

¿Qué pasó?

El domingo, Panorama difundió un video en el que se escucha al entonces ministro poner en bandeja de plata a su viceministro a cambio de que los pescadores artesanales no siguen con una medida de fuerza.

" Acá estoy haciendo algo que de repente no es muy correcto, pero lo voy a hacer (…) Ustedes me solicitan cambio de viceministro. Eso es lo que yo les doy. ¿Con eso levantan la medida de fuerza y me dan 30 días?", exclamó Córdova en aquel momento.