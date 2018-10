El presidente del Congreso, Daniel Salaverry , hizo una invocación para que retiren del pleno los carteles que se refieren al indulto del ex mandatario Alberto Fujimori, pero esa solicitud no le gustó nada a su bancada.

La portavoz de Fuerza Popular, Úrsula Letona , respondió que no harían caso a su pedido por ser una expresión política de su bancada.

"Nosotros no insultamos a nadie, no hemos agredido y no estamos dirigiéndonos a ninguna bancada en tono despectivo. Solo es una expresión política de lo que sentimos y están en nuestras curules, señor presidente, así que no vamos a retirar los carteles", dijo



Recordemos que las bancadas Nuevo Perú y Frente Amplio mostraron carteles que hacían referencia a la reciente orden del Poder Judicial, la cual anuló el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori.

En dichos afiches se pudo leer: "No a la impunidad", "Cantuta no se olvida", entre otras frases. Estos escritos se encontraban pegados en las curules de los congresistas de las mencionadas bancadas.

En tanto, los congresistas de Fuerza Popular aparecieron con letreros en apoyo al padre de su lideresa, Keiko Fujimori.



TE PUEDE INTERESAR: