Daniel Salaverry: "Pedro Chávarry es autónomo e independiente en sus decisiones"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry , sostuvo que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , actúa con "independencia y autonomía", al comentar su decisión de formalizar una denuncia constitucional contra el ex ministro de Transportes Bruno Giuffra, precisamente horas después de que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori se pronunciara al respecto.

"El fiscal ( Pedro Chávarry) es autónomo e independiente en cada una de sus decisiones", insistió el titular del Legislativo en declaraciones a la prensa.

Chávarry, cabe señalar, tramitó ayer la denuncia contra Giuffra por los presuntos delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias en agravio del Estado por su participación en la presunta compra de votos para evitar la vacancia del entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kucyznski. Lo hizo al promediar las 7 de la noche.

Horas antes, la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, había publicado un video en el que reclamaba que los ministros mencionados en las grabaciones del congresista Moises Mamani "extrañamente hoy siguen como si nada hubiera pasado; es un tema pendiente de la administración de justicia", apuntó.

Uno de los ministros a los que aludía era Giuffra. Esto, según el presidente del Congreso, "puede ser una coincidencia".

No obstante, Daniel Salaverry también cuestionó la demora del Ministerio Público en tramitar el caso del ex titular de Transportes. "Sorprende que hayan pasado tantos meses y que recién el Ministerio Público esté atendiendo estos casos. Yo me imagino que es por la sobrecarga de trabajo que tienen", indicó.

"Vamos a darle el trámite que corresponda. (...) Esto entra a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que nombra a un delegado que es el que hace la investigación y, luego, se pone a votación. Si el informe es aprobado, pasa a la Permanente, como cualquiera de los otros casos", explicó.