Daniel Salaverry a Pablo Sánchez: "No se haga la víctima, vergüenza debería tener"

Sigue la confrontación. El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, afirmó este lunes que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, “se hace la víctima” cuando señala que no tiene miedo, ni se va a amilanar por la denuncia constitucional que presentó en su contra.

“No señor, no se haga la víctima, dice que no tiene miedo, vergüenza debería tener de no hacer su trabajo durante este tiempo, de haber tratado de encubrir a las empresas corruptos”, exclamó el legislador.

El martes pasado, ni bien se conoció la denuncia presentada por el vocero del fujimorismo, el fiscal de la Nación aseguró que seguirá trabajando sin amilanarse por las presiones.

"Después de más de 30 años con servicio a la Fiscalía, a estas alturas no me voy a amilanar, no voy a tener miedo, ya estoy grandecito para eso. Entiendo que los fiscales también piensan igual que yo. Acá no vamos a tener miedo. Acá vamos a pelear contra la corrupción en el Perú”, señaló Sánchez en aquel momento.

Asimismo, Daniel Salaverry puso en duda las declaraciones de Sánchez, quien aseguró que el Ministerio Público si investiga a las empresas consorciadas con Odebrecht.

“Cuando la Fiscalía recibe una denuncia se abre investigación preliminar y luego preparatoria. Acá no hay nada eso”, sentenció en Radio Exitosa.

El legislador, además, volvió a defender su decisión de presentar la denuncia constitucional contra el máximo representante del Ministerio Público por supuestamente no cumplir con sus funciones.

"Respecto a que la denuncia es políticamente incorrecta, todo lo contrario. A diferencia de otros que solo se quedan en la crítica y nunca se atreven a dar el paso, yo sí lo he dado porque me debo a las personas que me eligieron y que quiere que los poderosos afronten la justicia", aseveró.