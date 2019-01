Moción de censura contra Daniel Salaverry se agendó para este jueves  

Gran agilidad. La moción de censura contra el presidente del Congreso de la República, el legislador Daniel Salaverry , se agendó como única moción del día para este jueves 10 de enero a las 6 de la tarde.

La propuesta de censura fue presentada por la bancada de Fuerza Popular "por el ejercicio abusivo de su cargo en la dirección y conducción del congreso".

Daniel Salaverry adelantó anoche que renunciará a la bancada, pero hasta ahora no se ha formalizado. "Me han dicho dictador. Si te dicen que eres traidor, que uso rodilleras sabiendo lo que eso significa, no puedo, por dignidad, seguir perteneciendo a una bancada que piensa eso de mí", indicó.

La moción de censura responde a dos incidentes que se registraron en el Congreso. El primero por no convocarse a Mesa Directiva y la segunda por la intervención del legislador Alberto de Belaunde, quien se negó a retirar la palabra en el Pleno.