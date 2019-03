Daniel Salaverry sobre acusación de Beteta: "Jamás utilizo lisuras, me parece muy corriente"

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, se defendió tras las acusaciones de maltrato que formuló la legisladora fujimorista Karina Beteta, quien señaló que la insultó tras una sesión del Pleno y solicitó a la Comisión de Ética que inicie una investigación de oficio .

"Quienes me conocen saben perfectamente cuál es mi proceder. Jamás utilizo lisuras, ni con los hombres, me parece muy corriente. No lo hago, las personas que trabajan conmigo saben cuál es mi trato", dijo Daniel Salaverry a Latina.

El ex fujimorista también sostuvo que es "evidente" que la acusación realizada por Karina Beteta tiene como finalidad cambiar el foco de atención de los cobros irregulares por la semana de representación en la que se ha visto envuelta.

"Me queda claro que sigo siendo incómodo para la cúpula de Fuerza Popular. No les gusta las decisiones que he tomado de acatar el fallo del Tribunal Constitucional, de crear nuevas bancadas, de que se recompongan las comisiones y esto haga que pierdan mayoría", señaló Salaverry.

Daniel Salaverry se defiende de acusaciones de maltrato de Karina Beteta.

"ME HABLÓ CON PALABRAS SOECES"

Más adelante, el presidente del Congreso explicó que hace unos meses, se le acercó la colega Karina Beteta de forma grosera a reclamarle por no priorizar proyectos de Fuerza Popular en la agenda del Pleno.

"Cuando se me acercó, que eran las 11 de la noche, no se me acercó con buenos modales, se me acercó como es ella con palabras soeces, gritando, diciéndome que yo estoy ahí por ellos, que me debo a ellos y yo debo agendar los proyectos que ellos me dicen que agende", contó Salaverry.

Respecto a las groserías que habría usado en el diálogo con Beteta de "vete a la m****" y "no me jo***", el presidente del Congreso lo negó tajantemente. Incluso, retó a Úrsula Letona a publicar un supuesto video en el que se pondría en evidencia la ofensa.