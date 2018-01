Daniel Salaverry sobre Kenji: "Si parte de su pacto es que no se investigue a Westfield, eso es otra cosa"

El vocero de Fuerza Popular (FP), Daniel Salaverry, declaró que su colega Kenji Fujimori “mina la institucionalidad” y que “no cree en los partidos políticos” pero sí en los caudillismos. “Pareciera que retrocedemos a los noventa”, agregó.

“Nosotros queremos superar las cosas malas que se hicieron en los noventa, no queremos regresar a esas viejas prácticas”, declaró a la prensa.

Asimismo, desmintió a Kenji Fujimori, quien un día antes dijo en Panorama que había que dejar el ruido político de la confrontación. “ Si hubiera asistido un poco más al Congreso a trabajar se hubiese dado cuenta que desde el primer día hemos apoyado a este gobierno”, manifestó.

“ Si parte de su pacto con este gobierno es que no se investigue a Westfield, eso es otra cosa, nosotros no vamos a renunciar a nuestra labor”, indicó. Además, mencionó que el hecho de que 10 de 71 congresistas “decidan pactar con un gobierno con indicios de corrupción, no significa que haya un cisma”.

Salaverry también criticó que Kenji haya hecho referencia a una posible enemistad con Keiko Fujimori ante las cámaras de televisión, y no en persona. “Lo lógico hubiera sido que se acerque a su hermana y converse con ella, hacerlo mediante un medio de comunicación es quedarse en lo superficial”, acotó.