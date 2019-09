Planes calculadores. El expediente del Congreso, Daniel Salaverry, reveló que semanas después de asumir como titular de la Mesa Directiva, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori le dijo que se prepare porque pronto él sería el encargado de convocar a nuevas elecciones.

Tal y como explicó Daniel Salaverry —ahora precandidato a la presidencia por Perú Firme— en diálogo con Cuarto Poder, este escenario solo podría ser posible con la vacancia presidencial. Esto a meses de vacar al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

“La propia Keiko Fujimori y sus asesores me dijeron: ‘tú prepárate porque dentro de poco vas a convocar a elecciones y yo dije: ‘¿de qué se trata esto, a qué te refieres?’ Yo para convocar elecciones tendría que ser presidente y para ser presidente tendríamos que vacar a Vizcarra y yo no estaba de acuerdo que en menos de seis meses se vaque a otro presidente. ‘Bueno tú solo prepárate’, me dijo”, contó Salaverry.

En esa línea, el expresidente del Parlamento también dijo que le sorprende la indignación de algunos congresistas de Fuerza Popular con la propuesta de adelanto de elecciones cuando ya hace meses el partido le había propuesto algo similar.

“A partir de ahí se generó ya una relación un poco tirante y se desencadenaron todos los demás hechos. Entonces ese doble discurso de decir ahora que eso no es constitucional una propuesta como esta que vamos a hacerle daño al país. Ya yo creo que la gente está cansada”, agregó.

KEIKO LO HACE TODO

Daniel Salaverry insiste en que las consignas y movimientos que realiza la bancada naranja pasan por un mandato de Keiko Fujimori: “En Fuerza Popular no se mueve ni un pelo si ella no lo autoriza, así de claro”, dijo.

Cuando ocurren las detenciones a Keiko y su entorno cercano, Salaverry en su calidad de dirigente solicitó —a través de un documento a Miguel Torres— información sobre los gastos de los recursos de financiamiento público y su entonces colega le respondió: “No te puedo dar ninguna información porque quien tiene la información está preso que es el tesorero”.

El detonante que finalizó con la ruptura de la relación fue la ley de financiamientos de partidos políticos que pretendía anular todos los procesos de investigación contra Fuerza popular y todos los otros partidos.