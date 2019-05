Daniel Salaverry: “La inmunidad parlamentaria debe ser regulada”

En medio de la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo por la reforma política, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, dijo estar convencido de que la inmunidad parlamentaria debe regularse y replantearse.

“Lo que hay que hacer es regular la inmunidad (...) Llegar a un punto medio para que no sea un mecanismo de protección para que los congresistas no vayan a la justicia y a la vez no se debilite el fuero del Parlamento”, señaló Salaverry a Cuarto poder.

Como parte de la solución a esa disyuntiva, el titular del Legislativo indicó que se podría plantear una reforma constitucional para que el congresista pueda renunciar a su inmunidad o se coloque plazos a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso.

Además, si bien Salaverry reconoció que el proyecto sobre la inmunidad que presentó el Ejecutivo se archivó “apresuradamente”, cuestionó la sorpresiva llegada del mandatario Martín Vizcarra al Parlamento, el pasado martes, para reclamar por ese archivo.

“Se equivocó el presidente y sus ministros al ir al Congreso a querer imponer una posición”, anotó.

“Yo le dije a Vizcarra que si venía a confrontar, iba a recibir respuesta de mi parte porque defiendo mi fuero”, señaló Salaverry sobre una llamada que le realizó el jefe de Estado antes de arribar al Legislativo.

Por otro lado, ante la posibilidad de que el Gobierno presente una cuestión de confianza por la reforma política, indicó que sería “un tremendo error político” tomar esa decisión, pues debilitaría la democracia y afectaría la economía, a pesar de ser una prerrogativa que le otorga la Constitución al Poder Ejecutivo. “Dudo mucho que vayan a cometer ese error”, remarcó.