Daniel Salaverry: "Nunca he pedido la renuncia de Kenji Fujimori"

El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, remarcó que los diez congresistas, entre ellos Kenji Fujimori , que votaron por la abstención en la vacancia presidencial negociaron con el Gobierno. Por ello, la bancada naranja les ha abierto un proceso disciplinario a estos legisladores.

"He sido muy cuestionado, criticado, hasta he sido motivo de burla y bullying por hacer una denuncia pública respecto a que había un interés del Gobierno de llegar a un tipo de negociación con algunos congresistas para torcer voluntades. Los hechos y el tiempo me han dado la razón", dijo Salaverry desde el Parlamento.

Sobre el indulto otorgado al ex presidente Alberto Fujimori, Salaverry señaló que nunca estuvo en contra de su libertad. “Nosotros como bancada no íbamos a tomar una decisión para que se beneficie a un miembro de su familia. Nosotros hemos cumplido con ese proceso”, anotó.

Además, Salaverry también negó que le haya dicho a Kenji Fujimori que renuncie a Fuerza Popular. Agregó que Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, parte de los congresistas que afrontan el proceso disciplinario, eran lo más “entusiastas” en apoyar la vacancia presidencial.

"Nos hemos sentido traicionados por este grupo de colegas. Nunca he tenido una crítica fuerte contra el Alberto Fujimori, sobre todo porque es el padre de mi lideresa (Keiko Fujimori)”, señaló Salaverry.