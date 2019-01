Daniel Salaverry: "Ahora ningún grupo parlamentario va poder tomar decisiones por sí solos"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry , señaló que la nueva recomposición del Consejo Directivo, el cual dejó sin el control de este a Fuerza Popular, es un paso para que el Congreso vuelva a "conectar con la población".



"Por lo menos ahora ningún grupo parlamentario va poder tomar decisiones por sí solos (...) Van a tener que consensuar para conseguir los votos requeridos", manifestó en una entrevista en RPP en referencia a Fuerza Popular.

Con la integración de las bancadas Cambio21, Bancada Liberal y Unidos por la República, FP pierde el control en esta instancia, por lo que Salaverry manifestó que ahora se trata de "un nuevo Congreso".

Pero esta decisión también lo ha puesto en el blanco de las críticas, sobre todo del vocero naranja, Carlos Tubino, quien mencionó que "fue un error" postularlo a la mesa directiva del Congreso.

"No voy a calificar el trabajo ni la actitud de ningún grupo parlamentario así como el comentario de algún congresista. He recibido todo tipo de agravios", respondió Salaverry.

Incluso Tubino dijo que el presidente del Congreso actúa así porque busca "promocionarse políticamente" con el fin de más adelante llegar a la presidencia. Salaverry, en tanto, negó que lo venga haciendo, aunque no descartó tener mayores aspiraciones políticas en un futuro.

"Mi única aspiración es recuperar la confianza de la ciudadanía con el Congreso. Voy a trabajar lo más que pueda. No tengo ningún otro objetivo en ese momento. No te puedo negar que más adelante, quizás, pueda ejercer. así que no veo la sorpresa", indicó.