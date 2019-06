Fujimorismo busca sacar a Daniel Salaverry de la Mesa Directiva

Se la tienen jurada. En una semana de permanente confrontación donde el presidente del Congreso, Daniel Salaverry , se pronunció en contra “la cúpula fujimorista” acusándola de obstruccionista por el blindaje al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry , y de no querer colaborar con el debate de las reformas políticas presentadas por el Ejecutivo, ayer el bloque parlamentario naranja encontró la fórmula perfecta para sacarlo del camino: el preinforme de la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética que recomienda suspenderlo por 120 días, por presuntas irregularidades en los informes emitidos por su despacho durante la semana de representación.

El documento que sería puesto en debate este lunes fue aprovechado inmediatamente por el bloque fujimorista en la voz de Karina Beteta, quien le sugirió a Salaverry que pida licencia y no presida la sesión del martes 4 de junio en la que se presentará el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, para sustentar la cuestión de confianza.

“En un acto ético, lo que no puede hacer es conducir este martes la sesión. Él, desde que ya tomó el conocimiento de que hay un preinforme, donde hay una opinión de sanción, lo mínimo que tendría que hacer es pedir su licencia hasta que su caso sea resuelto”, expresó.

Beteta, cabe recordar, también denunció a Salaverry por presuntamente haberla insultado. El caso también se encuentra en proceso en la Comisión de Ética.

¿Qué respondió Salaverry? A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario manifestó que hay desesperación dentro de su exbancada por sacarlo del cargo.

“La desesperación de la cúpula de Fuerza Popular por sacarme de la Mesa Directiva es evidente. Soy un obstáculo para sus blindajes y su obstrucción de la justicia. Pretenden sancionarme por informes que no elaboré ni firmé. ¡Venganza pura! No callaré porque no les temo”, escribió.

En la semana, el titular del Congreso ya había cuestionado a los miembros del fujimorismo y el Apra por blindar a Chávarry, votando en contra del informe que recomendaba su destitución e inhabilitación, así como denunciarlo por delitos como organización criminal, encubrimiento real y encubrimiento personal.

“El voto de la cúpula de FP y sus aliados le da la espalda al pueblo. La lucha contra la corrupción no es solo un discurso, se debe plasmar en hechos concretos. No han cambiado nada, siguen siendo los mismos. Vergonzoso”, dijo.

TOMA Y DACA



Fuentes allegadas a la Presidencia del Congreso indicaron a Perú21 que el titular del Legislativo esperará a lo que suceda el lunes en el mencionado grupo de trabajo, donde se pondría a debate el citado preinforme.

Además, cuestionaron que quien elaboró el documento contra Salaverry fue Giovanni Forno Flórez, integrante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética y exasesor de la excongresista fujimorista Carmen Lozada de Gamboa.

Las fuentes señalan que otra preocupación es la conformación de la Comisión de Ética que preside Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), de cuyos diez miembros cuatro pertenecen a Fuerza Popular (Milagros Salazar, Úrsula Letona, Marco Miyashiro y Freddy Sarmiento) y uno al Apra, Mauricio Mulder, quien en varias ocasiones ha votado en línea con los fujimoristas.

Estos cinco legisladores fueron también los que hace menos de dos semanas permitieron con sus votos bloquear cualquier investigación a Sánchez cuando se reveló el cobro del bono de S/2,800 por la semana de representación pese a estar de viaje en Brasil.

También integran Ética los congresistas Alberto Quintanilla (NP), Armando Villanueva (AP), Eloy Narváez (APP) y Hernando Cevallos (FA).

De producirse un empate en la votación del lunes, Janet Sánchez tendrá el voto dirimente. ¿Qué decidirá? Solo ella lo sabe.

EL PREINFORME



El documento de la Secretaría Técnica está relacionado a los presuntos informes falsos que habría presentado Salaverry en su semana de representación de enero, febrero, noviembre y diciembre de 2017, y en los tres primeros meses de 2018, cuando aún era congresista de Fuerza Popular (FP).

Cuando el tema se hizo público en diciembre del año pasado, el titular del Legislativo declaró ante la prensa que no tenía conocimiento de tales informes y culpó a su entonces asesor Geanmarco Quezada de no haber supervisado la presentación de los documentos. Posteriormente, lo despidió del cargo que tenía.

La Secretaría Técnica concluye en su preinforme, al cual tuvo acceso este diario, que el congresista “habría infringido los principios de transparencia, honradez, veracidad, responsabilidad e integridad establecidos en el Código de Ética Parlamentaria y del Reglamento”.

Asimismo, indica que Salaverry habría tenido inexactitudes en la información brindada a la comisión y en los documentos que proporcionó al grupo que preside Janet Sánchez.

“El congresista denunciado tuvo conocimiento de los viajes del personal de su despacho congresal, a su circunscripción electoral, en los meses antes indicados; y tuvo conocimiento de la elaboración y presentación de los correspondientes informes de semana de representación”, indica el documento de la secretaría.

TENGA EN CUENTA



- Daniel Salaverry solicitó licencia temporal en Fuerza Popular en octubre del año pasado, pero renunció a la bancada en enero de 2019.



- El congresista fue vocero del fujimorismo en el periodo 2017-2018, y posteriormente fue designado como el candidato de dicha agrupación para la presidencia.



- Si Salaverry es separado del Congreso, Leyla Chihuán asumiría la presidencia por ser la primera vicepresidenta.