La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional ante el Parlamento contra el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, por supuestamente haberse apropiado del presupuesto destinado a gastos de representación en el año 2017.

Ávalos le imputa al exparlamentario los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica.

Según la investigación, Salaverry presentó, entre el 2017 y 2018, informes de al menos ocho semanas de representación con fotos que no corresponderían a las acciones que reportó.

En su defensa, el exvocero de Fuerza Popular dijo que las firmas en los documentos no eran suyas. Asegura que no ha incurrido en los delitos que se le atribuyen.

“Peritaje realizado al informe de representación demuestra que no es mi firma, por lo cual no existe falsedad genérica. Asimismo, dicho informe NO justifica ni sustenta algún pago, porque la asignación congresal es parte del sueldo, por lo tanto No existe el peculado”, manifestó en Twitter.

— Daniel Salaverry (@dsalaverryv) July 14, 2020

