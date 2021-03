El candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, consideró este martes que lo dicho por el presidente Francisco Sagasti para justificar que las empresas privadas no adquieran vacunas contra el coronavirus (COVID-19) “es deplorable”.

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente del Congreso propuso que las empresas privadas compren vacunas “pero que de cada 3, 1 sea donada al Estado”.

“Cuando la ideología está por encima del sentido común, todo resulta un fracaso. El argumento del presidente Francisco Sagasti para no dejar que los privados vacunen es deplorable. No vacuna, ni deja vacunar. Que los privados compren vacunas, pero que de cada 3, 1 sea donada al Estado”, escribió en su cuenta de Twitter.

En esa línea, Salaverry indicó que lo que se busca es vacunar “cuanto antes a la mayor cantidad de personas” y consideró que la discusión no es parte de “un tema ideológico” ni electoral para ganar votos.

“Hay muchas personas que trabajan de obreros en plantas industriales que podrían ser vacunados rápidamente por las empresas. No se trata de ricos vs pobres. No es un tema ideológico, es como vacunamos más rápido. Nadie está tratando de ganar votos. Queremos que se vacune cuanto antes a la mayor cantidad de personas”, señaló.

Este domingo, en un entrevista al dominical Cuarto Poder, el presidente Francisco Sagasti aseveró que la posición del Gobierno de Transición es evitar que “el que tiene plata se vacune y el que no lo tiene, no se vacune”.

“Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no la tiene no se vacune, es lo que no queremos evitar en primer lugar[...] Desde el punto de la equidad, de no discriminación, lo que tiene que hacerse es un padrón universal, esa es la filosofía en general. Si quieren ayudar los privados y respetar todo el proceso y la prioridad, bienvenidos”, expresó el mandatario.

