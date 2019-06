Daniel Salaverry: Denuncia contra Milagros Salazar "tendrá que investigarse"

La contratación del sobrino de la congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) sigue generando controversia. Hoy, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry también se refirió al tema y manifestó que esto es algo que debe investigarse.

"Tendrá que investigarse y van a ser las instancias internas del Congreso y el procurador quienes hagan las denuncias respectivas", manifestó

Ante la defensa de la parlamentaria que hizo el aprista Javier Velásquez Quesquén , quien señaló que había un sesgo en la denuncia, Salaverry comentó: "ya sabemos que (el Apra y Fuerza Popular) son aliados".

Esta declaración la hizo en clara referencia a que muchas veces ambas bancadas han tenido un voto muy parecido que en algunos casos ha permitido el blindaje a personajes cuestionados como el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

Reforma política

De otro lado, Salaverry no precisó cuándo se realizaría la próxima sesión plenaria, pero resaltó que se esté avanzando con el debate de la reforma política en la Comisión de Constitución que preside Rosa Bartra (Fuerza Popular).

Indicó que cuando "haya un número interesante de dictámenes" se podrá convocar a una sesión plenaria para debatirlos.

Daniel Salaverry le contestó así a Bartra quien recientemente manifestó que el titular del Legislativo tiene que convocar a una sesión del Pleno para poner al voto la reconsideración planteada por Nuevo Perú respecto del dictamen aprobado sobre financiamiento de partidos políticos, pues señala que es importante para "viabilizar" el debate de la propuesta sobre el financiamiento planteado por el Ejecutivo.

"No hay ningún impendimento en el Reglamento para que un nuevo proyecto de este tipo pueda debatirse a pesar de esta reconsideración, sin embargo en el primer Pleno que tengamos vamos a agendar ese tema para que no se utilice de pretexto para no poder atender la reforma política", comentó Salaverry.