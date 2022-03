El excongresista Daniel Salaverry mostró su apoyo total a la gestión de Pedro Castillo e intentó poner paños fríos a los cuestionamientos en contra del Gobierno. El renunciante presidente del directorio de Perupetro indicó que los señalamientos de Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz que señaló al mandatario encabezaría una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), deben ser comprobados.

Salaverry se reunió esta mañana con Castillo en Palacio de gobierno. Su visita generó expectativa pues, tras la renuncia de Juan Silva al (MTC), se especuló que el excongresista podría ser el reemplazo. Sin embargo, el exvocero de Fuerza Popular indicó que no habían hablado del tema.

“Mis reuniones con el presidente no son para hablar de cargos, sino para hablar de temas políticos y como solucionar los problemas del país, yo le doy mi punto de vista, le doy algunas sugerencias, algunas ideas”, dijo Salaverry a su salida.

Además, se animó a contar cómo se forjó la cercanía que mantiene con el presidente. “Conozco al presidente y, muchas personas no saben, que o piensan que lo conozco recién de la campaña; a Pedro Castillo lo conozco de tiempo atrás por una relación más de fe, hemos asistido a la misma iglesia, sé el tipo de persona que es, sé los transparente que es, y sé completamente seguro que él no tiene ningún tipo de participación en estos hechos que se le inmutan, no lo conozco de ahorita, lo conozco de mucho tiempo atrás, sé de su formación en valores”, aseguró.

“Creo en él, confió en él y estoy seguro que estos temas se aclararán y que se profundice la investigación y se sancione a quienes resulten responsables si alguien resulta responsable”, y agregó que no pondría las manos al fuego por Castillo.

Sobre su regreso a ocupar un cargo de la confianza de Castillo, Salaverry dijo que no han hablado puntualmente de un puesto en específico, en alusión al cargo de titular del MTC que está disponible. El exfujimorismo indicó que prefiere no especular sobre su futuro en el gobierno.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Víctor García Toma, exministro de Justicia analizó con Perú21TV la nueva crisis política generada tras el testimonio de la lobista Karelim López; que involucra al presidente Castillo y a 5 congresistas de la bancada Acción Popular.