Daniel Salaverry: "Decir que el sueldo de congresista no te alcanza es una cachetada"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry , rechazó las expresiones realizadas el miércoles por la vicepresidenta de la República y legisladora, Mercedes Aráoz , quien indicó que "un congresista mal remunerado es la tentación para los 'lobbies'".

"Coincidimos, ha sido un error de Mercedes Aráoz referirse con esos términos y que quede claro que quienes apostamos por el servicio público no lo hacemos por motivaciones económicas sino justamente por trabajar en el desarrollo del país", indicó en Canal N.

El presidente del Congreso agregó que "en un país donde cientos de miles de peruanos tienen el sueldo mínimo, decir que el sueldo de congresista no te alcanza es una cachetada",

Respecto a la polémica generada en torno a la semana de representación que tienen los congresistas para acudir a sus regiones, Salaverry indicó que "la representación es permanente" y por ello no es adecuado que el Pleno paralice sus funciones por este motivo.

"No ha funcionado. El Congreso no ha mejorado su credibilidad, su aprobación, la gente no siente más cerca a sus congresistas. Hay que modificarla, corregirla y evitar estas críticas", indicó para agregar que los legisladores deben acudir a sus regiones cuando lo crean necesario.

Asimismo, Salaverry opinó que también es necesario eliminar el bono de representación que los legisladores reciben por la semana de representación.

Daniel Salaverry.