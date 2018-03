Daniel Salaverry: "No creo que el aún presidente tome una decisión de manera impulsiva"

El vocero de Fuerza Popular (FP), Daniel Salaverry, pidió calma ante un borrador de la resolución legislativa que acepta la carta de renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, pero que lo tilda como "traidor a la patria".

En ese sentido, el fujimorista aseguró que el aún jefe de Estado "ha defraudado la confianza de todos los peruanos", sin embargo rechazó que se utilicen otros términos.

"Ese párrafo no va, esto nos parece un exceso, no sé por qué tanto brinco. Se dice que el presidente retiraría su carta, yo no creo que tome una decisión de manera impulsiva, basado en un documento que no tiene ninguna firma, que no es oficial, no creo que lo haga, entonces tranquilidad", expresó Salaverry.

Afirmó que habrá una reunión de la Junta de Portavoces para hacer las correcciones a dicho documento y posteriormente saldrá el texto oficial.

Cabe precisar que el propio Pedro Pablo Kuczynski calificó de "inaceptable" la resolución, "de ser así retiro mi carta y me someto al procedimiento regular de vacancia donde ejerceré mi derecho de defensa".