Daniel Salaverry convoca a Pleno del Congreso para el viernes 14 de junio

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry , estableció como fecha para el próximo Pleno el viernes 14 de junio.

La convocatoria a los congresistas fue oficializada hoy a través de la Oficialía Mayor del Parlamento.

La citación para este Pleno se confirma luego de que la Comisión de Ética del Congreso, presidida por Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio) aprobara un informe que recomienda suspender por 120 días a Daniel Salaverry por haber incluido información falsa en sus informes por semanas de representación.

En respuesta a ello, se recuerda, Salaverry ha presentado una acción de amparo y una medida cautelar alegando que no se ha respetado el debido proceso en la comisión.

Esta decisión ha sido cuestionada por miembros de diferentes bancadas, incluyendo la titular del grupo de trabajo que aprobó el informe, Janet Sánchez.

"A mí me sigue preocupando el hecho de que el presidente del Congreso no se allane de verdad a las investigaciones que ha hecho la Comisión de Ética (...) No entiendo la falta de coherencia del presidente y también la irresponsabilidad al admitir una medida como esta que puede ser muy viable, muy legal, pero ¿cómo va a quedar este caso si la Comisión de Ética ya terminó el procedimiento?", comentó la legisladora esta mañana.