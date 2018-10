Daniel Salaverry: Congreso no es responsable de posible fuga de César Hinostroza

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, realizó un pronunciamiento esta tarde para responder a las voces que piden su renuncia por la demora en el envío de la notificación del expediente del destituido juez supremo César Hinostroza al Ministerio Público.

Salaverry descartó que el Parlamento tenga responsabilidad en la posible fuga del ex magistrado, pues desde julio último existe un impedimento de salida del país en su contra.

"Es falso, como dicen algunos, que por esta demora o por culpa del Congreso se habría generado esta probable fuga de César Hinostroza. El Congreso no es la institución responsable de custodiar nuestra frontera, es el Ministerio del Interior. Tampoco el presidente del Congreso es el responsable de ubicar al señor Hinostroza, eso le corresponde a la Policía", remarcó Salaverry.

El parlamentario lamentó que se quiera hacer un "uso político" de lo que calificó como "irregularidad administrativa" y aseguró que se realizará una investigación profunda para determinar si hubo responsabilidad penal en los funcionarios a cargo del envío del expediente de Hinostroza a la Fiscalía.

Recién ayer, y después de doce días, el Legislativo notificó formalmente al Ministerio Público sobre la destitución de Hinostroza y la aprobación de la acusación constitucional en su contra por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible.

"Lamento que se quiera hacer un uso político de esta situación solicitando al presidente del Congreso que renuncie. Me llama poderosamente la atención que justamente aquellos congresistas que defendieron a capa y espada en las comisiones para que no se les denuncie (a Hinostroza y los ex consejeros), no se les inhabilite y no se les incluya en crimen organizado, ahora quieran responsabilizarme a mí en una probable fuga de Hinostroza", sostuvo.