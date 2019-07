Daniel Salaverry tras altercado en Pleno: "El Congreso de la República no es un circo" [VIDEO]

Este jueves durante el debate del proyecto de reforma política sobre los impedimentos para ejercer la función pública en el pleno del Congreso, el titular del Parlamento, tuvo que intervenir para solucionar un altercado entre los congresistas Jorge Castro (no agrupado) y Luis Iberico (Alianza para el Progreso).

Este incidente se inició luego de que el legislador Jorge Castro cuestionara la iniciativa propuesta por el Ejecutivo y asegurará que Luis Iberico "se aprovechó de cargos públicos" al aceptar ser embajador del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

"Estamos hablando de un estado democrático, que tenemos todos el mismo derecho de postular , y también de ser elegidos y lógicamente, en las urnas determinará la población. No sé cuál es el miedo del señor Iberico. Está representando un grupo de poder. ¿Le tenemos miedo a la respuesta popular?", señaló Castro

"El señor [ Iberico] se ha aprovechado de los cargos públicos, de dónde puede salir embajador, personas improvisadas, por eso es que el Perú está mal, la improvisación permanente", agregó.

Esto fue respondido por el también ex presidente del Congreso quien recordó una frase del filósofo prusiano Immanuel Kant y la aplicó al parlamentario de Tacna.

"Solamente me voy a referir a una frase que se le atribuye a Kant, él decía 'nunca discutas con un cretino, porque la gente puede empezar a no notar la diferencia'", indicó Iberico.

"EL CONGRESO NO ES UN CIRCO"



Tras ello, Daniel Salaverry interrumpió el debate, aseguró que el Parlamento "no es un circo" y lamentó que algunos legisladores "no respeten" a la población que los eligió con su accionar en el pleno.

Sugirió a ambos legisladores, en esa línea, "tomarse un café" en otra sala del edificio del Legislativo y "dejar trabajar" a los congresistas que quieren hacerlo.

"Señores congresistas, el Congreso de la República no es un circo. Yo les pido por favor que respetemos a quienes nos han puesto en estos escaños. Nos han elegido para poder debatir temas importantes como la reforma que estamos tratando el día de hoy", manifestó.

"Si es que hay algún problema personal entre ustedes pueden venir a conversar acá a la sala Mariátegui, tomarse un café y solucionar sus problemas, pero permítannos a quienes realmente queremos trabajar, poder hacerlo", remarcó.