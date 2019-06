Daniel Salaverry: Si la Comisión de Ética aprueba suspenderme, se verá en los días posteriores

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, adelantó hoy que si la Comisión de Ética aprueba esta tarde el preinforme que recomienda suspenderlo 120 días por consignar presunta información falsa de sus viajes de semana de representación, dicha decisión será elevada al Pleno para ser discutida “en los días posteriores”.

“En el hipotético negado en que la Comisión (de Ética) decida vengarse de mí, igual eso tiene una segunda instancia que es el pleno y podría (ser puesto a debate) en los días posteriores”, dijo en declaraciones a la prensa.

De esta forma, el titular del Parlamento descartó que se vaya a inhibir de presidir mañana la sesión plenaria donde el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se presentará para sustentar la cuestión de confianza del Ejecutivo.

El viernes pasado, la fujimorista Karina Beteta había pedido que, “por ética”, Salaverry Villa no conduzca el desarrollo del pleno hasta que se conozca la decisión de la comisión que preside Janet Sánchez (PpK), grupo de trabajo que se reunirá a las 5:00 p.m. de hoy.

Daniel Salaverry reiteró en otro momento que este martes, antes de recibir al premier Del Solar, pondrá a votación la recomposición de comisiones. Pidió en este sentido a los congresistas que “reflexionen” y aprueben el pedido para que las nuevas bancadas se integren al trabajo parlamentario.

“Ya existe una proporcionalidad distinta a la que tuvimos el 2016, por ejemplo, la bancada de Fuerza Popular ya no tiene 76, tiene 5, por lo tanto, ya no le corresponde el mismo número en las comisiones”, remarcó.

Es necesario que se dé a la ciudadanía un mensaje de que estas comisiones no estén manejadas y controladas por una fuerza política, (…) esto nos va a llevar a consensos que permitan viabilizar y que las denuncias no se archiven y no haya blindajes escandalosos”, añadió.

Niega relación con César Hinostroza



El presidente del Legislativo también rechazó haberse comunicado con el exjuez supremo César Hinostroza, sindicado por la fiscalía como presunto cabecilla de la organización ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.



En la víspera, un informe periodístico reveló que el exmagistrado, quien permanece en España a la espera de que pueda ser extraditado a nuestro país, registra en sus llamadas salientes el número de Daniel Salaverry.

“El señor Hinostroza en algún momento me habría timbrado a mi teléfono dos veces, él a mí, pero jamás he conversado con él. Nunca lo tenía registrado al señor, yo nunca lo he llamado, son dos veces que él timbró a mi teléfono”, respondió.