Daniel Salaverry: El "blindaje" a César Hinostroza le pasa factura al país

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, manifestó que la responsabilidad de que no se incluyera el delito de organización criminal al exjuez supremo César Hinostroza en la resolución del Poder Judicial de España para su extradición al Perú, no es del Parlamento sino de algunos legisladores.

“Queda claro y ahí están los chats que son públicos, que hay congresistas que blindaron a Hinostroza en la Comisión Permanente y que luego de que hiciéramos una invocación para que el Pleno reflexionara respecto a esta decisión es que se le incluyó en crimen organizado”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que “esto del blindaje le está pasando la factura al país”. Asimismo, consideró que ello afecta las investigaciones.

“Es lamentable que la decisión de algunos congresistas en la sesión de la Comisión Permanente, sesión que yo me retiré porque me di cuenta de cuál era la consigna y yo no estaba de acuerdo, ahora le esté pasando la factura al país. Es una lástima, pero el pueblo peruano tendrá que sacar sus conclusiones”, detalló.

Como se recuerda, fue con los votos de Fuerza Popular que en la Comisión Permanente se rechazó que se incluya a César Hinostroza en el delito de organización criminal, pero en el Pleno se aprobó incluirlo.

“Es evidente que algunas congresistas que era voceras se acercaban escaño por escaño para que los miembros de la comisión voten en un sentido. Creo que las amenazas del exconsejero Iván Noguera que señalaba a los congresistas diciéndoles que tenía audios asustó a muchos”, precisó.

Daniel Salaverry también señaló que habría que preguntarse quién tiene miedo que César Hinostroza regrese al país.

Preocupación sobre la Mesa Directiva



Por otro lado, Daniel Salaverry manifestó que es prematuro hablar de una reelección para la presidencia del Congreso , aunque no descartó esa posibilidad.



“Sí tengo una preocupación que a partir del mes de agosto las cosas vuelvan a ser como los dos primeros años en el Congreso”, comentó.