Daniel Salaverry: "Es antidemocrático pedir que Fuerza Popular no presida Congreso"

El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry , calificó como "antidemocrático" el planteamiento de su colega del Apra, Javier Velásquez Quesquén , para que el fujimorismo deje la Presidencia del Congreso.

" Me parece una propuesta totalmente antidemocrática, el Pleno definirá quien preside el Congreso y quienes confirmarán la Mesa Directiva. Me sorprende viniendo de un ex presidente del Congreso y de una persona que considero un demócrata", exclamó Salaverry.

Peru21 publica, en su edición de hoy, una entrevista con el congresista Velásquez Quesquén en la que propone que el fujimorismo se aleje de la Mesa Directiva.

"Fuerza Popular ya ha conducido dos veces el Parlamento y se han presentado toda esta serie de inconveniencias (denuncias y cuestionamientos). Yo soy un convencido de que ellos deben dejar la Mesa Directiva. Lo democrático es que presentemos en la oposición una lista alternativa a la del fujimorismo", explicó el aprista.

Consultado por la prensa, Salaverry dijo que "nunca los vetos han sido buenos para la democracia".

Pese a que su nombre y el de su colega Miguel Torres han sido voceados como cartas del bloque naranja, señaló que aún no hay candidatos.

Actualmente la Mesa Directiva está presidida por Luis Galarreta (Fuerza Popular), e integrada por Mario Molina (Fuerza Popular), Richard Acuña (Alianza para el Progreso) y Mauricio Mulder (Apra).