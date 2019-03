Daniel Salaverry advierte que hay una "embestida naranja" contra él

Los legisladores fujimoristas que están siendo investigados por la Fiscalía, a causa de presuntos cobros irregulares durante la semana de representación, han emprendido una oportuna campaña contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry .

Fue la congresista Karina Beteta quien, en la noche del lunes, empezó a cuestionar al titular del Legislativo y demandó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a investigarlo también por “haber trucado fotos” para justificar viajes de representación.

Beteta no se quedó allí y denunció que había sido “maltratada” por Salaverry. Y por eso solicitó a la Comisión de Ética que lo investigue. “Yo pedí que se debata un proyecto de Agrobanco (...) le dije (a Salaverry) que cómo era posible que no lo agende. ¿Qué tuve como respuesta? Me mandó a la m... y me dijo no me jo... ¿Eso no es violencia?”, declaró.

Su colega de bancada Luz Salgado salió a respaldarla y expresó que Beteta comunicó de “ese agravio” a sus demás compañeros.

Salaverry no se quedó callado y alegó que la parlamentaria intenta desviar la atención del proceso que se le sigue.

“Lamento que se use este tipo de falsas denuncias para tapar otros temas graves como los cobros indebidos, los procesos que les sigue la Fiscalía a algunos congresistas”, manifestó a la prensa.

La discusión se trasladó luego al Twitter, ya que Úrsula Letona aseguró que fue testigo de la “ofensa a Beteta” y deslizó que existen videos que demostrarían la agresión.

“Exijo a la congresista Letona que muestre el supuesto video. Pido a la Comisión de Ética que inicie las investigaciones. ¡Basta de mentiras!”, replicó Salaverry.

En otro momento, el congresista precisó que el responsable de aprobar los viajes al exterior en semana de representación fue el segundo vicepresidente del Parlamento, Segundo Tapia, quien está incluido en la indagación del Ministerio Público.

“Lo que deberían hacer ella (Beteta) y los otros congresistas, en lugar de buscar culpables o conspiraciones donde no las hay, es llevar sus documentos, hacer sus descargos y demostrar que esto no es así”, insistió Salaverry.

Tapia, a su turno, dijo que el presidente del Legislativo está “confundido o mal informado” y adujo que, como vicepresidente, él solo emite “informe de opinión favorable o desfavorable” a los viajes.

Por la noche, en Latina, Salaverry dijo que es víctima “de la embestida naranja” y adujo que si Letona y Salgado apoyan la denuncia de Beteta, es porque ambas están implicadas en las investigaciones por falsos aportes a la campaña de Keiko Fujimori.

Y ante un pedido de Beteta de que él y ella se hagan la prueba del polígrafo, Salaverry replicó que es están haciendo un show.

“Dejen de hacer ese triste espectáculo”, les aconsejó.la tiene clara. Titular del Congreso alega que usan denuncias para “tapar” investigaciones.

TENGA EN CUENTA

- Además de Beteta y Tapia, también son investigados los parlamentarios Mario Mantilla, Freddy Sarmiento, César Segura (Fuerza Popular) y el no agrupado Jorge Castro. Todos por cobrar dinero para viajar a sus regiones, cuando en realidad estuvieron fuera del país. 

- Fuentes fiscales señalaron a Perú21 que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, fijará fecha de los interrogatorios a los seis parlamentarios tras recabar más información sobre las irregularidades en las que habrían incurrido.