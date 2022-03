El expresidente del Congreso Daniel Salaverry, quien fue nombrado recientemente como presidente del directorio de Perúpetro durante el Gobierno de Pedro Castillo -cargo al cual renunció tras cuestionamientos- acudió este miércoles a Palacio de Gobierno.

Salaverry Villa llegó para reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, mientras se llevaba en cabo de manera paralela una sesión del Consejo de Ministros. Al salir, el exlegislador dijo que no se hablaron de posibles designaciones en el Gobierno.

“No ha habido ninguna propuesta específica. Ha sido un análisis y diagnóstico de la situación y (Pedro Castillo) me pidió mi punto de vista de cómo enfrentar y superar estos problemas. No es la primera vez que nos reunimos y quedará en él recoger o no la información que le he dado”, aseguró ante la prensa.

Daniel Salaverry negó que Pedro Castillo le haya ofrecido algún cargo. (Canal N)

Cabe indicar que esta cita se lleva a cabo dos días después de que Juan Francisco Silva presentara su renuncia al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones mientras se debatía en el pleno del Congreso una moción de censura en su contra.

“Informo a la ciudadanía que acepto la renuncia presentada hoy por el ministro Juan Silva, agradeciendo sus servicios prestados. Nuestro compromiso sigue vigente con el pueblo y necesitamos cumplir con los objetivos trazados por el Gobierno”, señaló el presidente el lunes.

Ese mismo día, Daniel Salaverry publicó en redes sociales un mensaje exhortando al mandatario que haga lo mismo que se hizo con Silva en otros sectores.

“Presidente Pedro Castillo, si ya tomó la decisión de ‘limpiar la casa’, hágalo bien, complete el trabajo. El MTC no es el único ministerio con problemas de esa índole. Enfrente a la corrupción sin temor. Los peruanos esperan mucho de usted. Lo conozco y sé que lo hará”, indicó.

Salaverry renunció a fines de enero y antes de cumplir un mes en el cargo al puesto de presidente del directorio de Perúpetro, luego que se criticara su designación y la Contraloría General de la República emitiera un informe donde se señala que no contaba con experiencia en el rubro.

VIDEO SUGERIDO

Carlos Basombrío exministro del Interior y analista político, analiza con Perú21TV la salida a la nueva crisis política generada tras el testimonio de la lobista Karelim López; que involucra al presidente Castillo y a 5 congresistas de la bancada Acción Popular.