Daniel Salaverry: "Actitudes de Kenji nos están retrocediendo a los años 90"

No lo tolera. El vocero de Fuerza Popular , Daniel Salaverry , arremetió contra su colega de bancada Kenji Fujimori y lo acusó de no saber vivir en democracia dentro de un partido político y que sus actitudes "nos están retrocediendo a los años 90".

En diálogo con 'Punto final', Daniel Salaverry se mostró preocupado por la clase de liderazgo que está desarrollando Kenji junto a su bloque de nueve congresistas, pues ellos afirman que existió una negociación con el presidente Kuczynski por el indulto a Alberto Fujimori.

“Lo que vemos es que Kenji no sabe vivir en democracia dentro de un partido político. Me preocupa muchísimo qué tipo de liderazgo está pretendiendo construir él si no cree en la democracia, eso es muy grave y a las personas que hoy día lo apoyan momentáneamente, yo les diría que tengan mucho cuidado”, dijo el vocero fujimorista.

Salaverry manifestó que las actitudes confrontacionales del hermano de su lideresa Keiko Fujimori, solo logran hacerlos retroceder a los años 90. Para el vocero, el bloque fujimorista "ha emprendido un camino sin retorno".

"Las actitudes de Kenji, más bien nos están retrocediendo hacia los años 90, a temas que creíamos superados, a creer en los caudillismos, a creer que solo una persona puede resolver todos los problemas, a tratar de destruir los partidos políticos", agregó Salaverry.