Daniel Parodi: “Necesitamos otra clase política”

La aparición de grupos radicales no es gratuita. Se explica por la poca presencia del Estado y partidos políticos tradicionales en regiones. Por la falta de representación del gobierno e indiferencia de los ciudadanos y por la mala reputación ganada por la clase política actual, asociada a la corrupción y otros delitos. El historiador Daniel Parodi ensaya un acercamiento a esta situación.

¿Cómo se puede explicar la regionalización de los partidos?

Se debe tomar en cuenta dos elementos. Primero, que la ley de regionalización de Alejandro Toledo fue mal hecha. Ahora tenemos 24 regiones incluyendo al Callao. Eso creó una descentralización del poder y de los recursos. Por entonces, el fujimorismo ya había destruido a los partidos políticos. Y para que haya una descentralización que funcione, se requerían movimientos de alcance nacional, con cuadros bien preparados en función pública y valores cívicos. Sin embargo, los cargos en esos movimientos son ejercidos por los principales actores de cada región: el talador ilegal, el minero informal, empresarios emergentes. Y también narcotraficantes y contrabandistas. Son movimientos con figuras sin ningún espíritu cívico ni vocación de servicio a la comunidad. Por eso es que vemos presidentes regionales presos.

¿Cuál es la segunda razón?

El otro motivo es que la mayoría de conflictos y grupos radicales están aposentados en regiones donde hay actividades extractivas, como se muestra en el mapa. Y ahí surge otro problema: el Estado no respeta al peruano rural, a la comunidad campesina. Es un centralismo que no entiende que los peruanos somos ciudadanos del mismo nivel y que no comprende que su primera misión es, como señala la Constitución, la persona humana.

¿Por qué los partidos radicales logran tener alcance entre los ciudadanos?

Porque el Estado peruano no está integrando a la población. Porque sienten que no los representa. Se sienten olvidados. Y cada vez que aparece el Estado, llega con una minera con la intención de despojarle sus propiedades. Hay excepciones, pero la tendencia es esa.

Una inconformidad que llevará a que sean agrupados por organizaciones como el Movadef, el MAS y el etnocacerismo...

Por supuesto. Y toda vez que la cuestión minera es el caldo de cultivo para conflictos sociales, aparecen los líderes radicales que provienen de los mismos afectados, como Walter Aduviri. O aparecen grupos radicales como Movadef que se aprovechan donde hay un conflicto y van a aumentar el caos. Para buscar solidaridad con la protesta y buscar adeptos a su causa.

¿El Congreso ha contribuido en esta situación?

Los últimos Congresos se han encargado de aprobar leyes electorales con la finalidad de que no aparezcan partidos políticos. Pero si hubiera tres o más partidos de dimensión nacional, que forman a sus miembros en gestión pública y valores, ahí surgirían otras autoridades regionales. Por ello, un primer paso para cambiar la situación es que se aprueben las reformas políticas. Son sumamente pertinentes y van a facilitar que haya mayor transparencia sobre cómo los partidos son financiados y se generará un marco donde surjan cuadros que se harán cargo de las regiones.

¿Esta profesionalización de la política evitaría que surjan partidos sin ideologías?

El Perú es tan difícil que no me atrevo a decir que sí. Aparecerían partidos sin odios, disconformidades, actividades ilegales, etc. Pero se necesitan organizaciones que formen a sus militantes con una mentalidad menos clientelista. Que entienda la función pública como un servicio a la comunidad porque se ha institucionalizado el cobro de coimas.

La idea de que los políticos son corruptos está presente entre los ciudadanos.

Sin duda. La frase “roba pero hace obra” se justifica porque muchas veces hay que elegir entre ello y aquel que “roba y no hace obra”. Esa percepción es real...

Es algo permanente y es una de las críticas que alimentan la existencia de movimientos radicales...

Evidentemente. Piensan “el Estado me va a robar. El alcalde me va a robar. Y no me defienden”. Entonces, patean el tablero y se vuelven antisistema, pero no olvidemos el referéndum del año pasado, las investigaciones de corrupción por el caso Odebrecht, o que hayan aparecido personajes como los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. El Perú no ha visto antes que la justicia llegue a los poderosos. Ha aparecido una tendencia en la ciudadanía de elegir lo formal, lo honesto y no al radical.

¿Y qué hacer para que los ciudadanos que respaldan a los grupos radicales vuelvan a confiar en el Estado?

Que el gobierno sea más justo, menos corrupto. Y para que suceda, viene lo más difícil: necesitamos otra clase política porque la actual no lo va a hacer. Por eso insisto mucho, aunque no creo que sea la solución, en que se aprueben las reformas políticas. Con una nueva clase política y un Estado que haga las cosas bien, no habrá espacio para grupos radicales.