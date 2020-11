El vocero del Partido Morado, Daniel Olivares, criticó al extitular del Congreso Manuel Merino por haber pedido, en su primer pronunciamiento tras haber renunciado a la presidencia de la República por las protestas en su contra, que su agrupación política encabezada por Julio Guzmán retire su candidatura para las elecciones del 2021.

“Ha estado nueve días en silencio, desaparecido. Lo primero que esperaría de un expresidente del Congreso que intentó ser presidente de la República es que se allane a las investigaciones para determinar qué ha pasado en estos días de tumulto, de represión excesiva”, declaró a Exitosa Noticias.

“Creo que está opinando unas cosas antes de otras que son muy importantes”, añadió.

Olivares respondió así a Manuel Merino, quien en un video que fue difundido este domingo en la noche, no reconoció responsabilidad alguna de las protestas y la represión policial que dejó un saldo de dos muertos y decenas de heridos, además de reportes de personas que desaparecieron por varios días. Además, pidió que el Partido Morado retire su candidaturas a las elecciones del 2021.

“Exhorto al presidente Francisco Sagasti y a su agrupación política, el Partido Morado, hoy partido de Gobierno, el retiro de su plancha presidencial para que de esta manera se garantice el desarrollo de un proceso electoral neutral y transparente. Es lo que el Perú necesita y espero que nadie se corra de esta responsabilidad”, señaló en una grabación, luego que la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, rechazara el uso de las instalaciones del Parlamento la mañana del domingo para emitir su pronunciamiento.

El vocero del Partido Morado cuestionó a Merino por no haber asumido su responsabilidad y lo acusó de haber participado en la línea de mando que motivó la represión policial.

“Me parece bastante fuera de lugar y, en realidad, inmaduro y me apena decirlo como alguien menor que él. Que saque cuerpo con esa facilidad y diga ‘yo no fui, fue el del costado’. Uno tiene que asumir las responsabilidades de sus actos. Él dirigió un gobierno por unos días que escaló en enfrentamientos con la ciudadanía. Hay órdenes que se han dado definitivamente”, señaló.

Daniel Olivares reiteró que el Partido Morado no retirará su candidatura y recordó que actualmente están en un proceso de elecciones internas, tras las cuales el actual presidente, Francisco Sagasti, renunciará a la plancha encabezada por Julio Guzmán.

“Eso no puede cambiar (la renuncia de Francisco Sagasti) porque sería muy perjudicial para el partido y para el país por sobre todas las cosas, que tengamos una candidatura presidencial, así sea una segunda vicepresidencia, en el gobierno de transición [...] En esta época en la que nadie pone las manos al fuego, yo las pondría al fuego de que (Sagasti) cumplirá con su palabra”, aseguró el portavoz.

