El Partido Morado se pronunció por el caso de Daniel Mora, quien renunció a su candidatura al Congreso luego que su esposa, Lilia Jaureguy, lo denunciara por agresión en marzo de 2019.

En una conferencia de prensa, Rodolfo Pérez, secretario general del Partido Morado, sostuvo que Mora tuvo varias oportunidades de contar su situación, pero hasta hoy recién se enteraron.

“Creemos que esto es para el Partido Morado una oportunidad de obrar de manera correcta y erradicar la lucha contra la violencia contra la mujer. Nosotros no vamos a blindar ni proteger a nadie”, manifestó Pérez.

El secretario del partido también agregó que Daniel Mora ya fue separado del partido y que queda pendiente que presente su renuncia ante las autoridades electorales.

“Eso no es cuestión familiar, estamos ante un delito, estamos ante un problema, hay muchas personas que están envuelta en circulo de violencia y corresponderá que la justicia tome la determinación”, expresó.

En esa misma línea, Rodolfo Pérez indicó que revisarán las hoja de vida de los miembros del partido para saber si tienen antecedentes por violencia.

HACE INSTANTES | Miraflores | Partido Morado se pronunció por situación de Daniel Mora ► https://t.co/ebjuQPC3rT pic.twitter.com/GvexiFcScj — Canal N (@canalN_) January 16, 2020

RENUNCIA

“Ante la denuncia que viene circulando en redes sociales, expresó con mucho pesar lo siguiente: Renunció irrevocablemente a mi candidatura al Congreso, así como al Partido Morado. Agradeciendo a todos mis seguidores por su respaldo y a los que siempre confiaron en mí”, escribió Daniel Mora en su cuenta de redes sociales.

Esta es la carta que difundió Daniel Mora en su cuenta de redes sociales. (Foto: Daniel Mora/Twitter)

LA DEMANDA

Lilia Jaureguy describió así lo ocurrido en el parte policial en 2019: “Me dio una cachetada rompiéndome la nariz, a lo que me defendí con mis manos. Ante eso, empezó a abofetearme, me caí al piso. Estando ahí, indefensa, comenzó a patearme varias veces”.

En abril, el Octavo Juzgado de Familia de Lima resolvió dictar medidas de protección a favor de la agredida, debido a que el examen del médico legista registró que Jaureguy tenía heridas en su rostro, en el brazo izquierdo y en las piernas. Además, ordenó que Mora se someta a tres meses de terapia psicológica.

A través de su cuenta personal de Facebook, la mujer calificó lo ocurrido como un “desgraciado momento”.

“Ante la difusión de una denuncia que involucra a mi persona expreso que se está utilizando y exagerando, un desgraciado momento, en la vida de un matrimonio de 50 años para hacer daño a mi esposo y mi familia. En los cuales hemos podido sobrellevar innumerables momentos difíciles como la muerte de dos de mis hijos. ”, señaló.