Daniel Mora: "Las mafias se quieren meter a la Sunedu"

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ( Sunedu ) tiene una nueva cabeza: la doctora en enfermería Flor Luna Victoria. Su designación ha generado polémica por haber postulado al Congreso con Peruanos por el Kambio (PpK) y por haber sido vicerrectora administrativa de Orlando Velásquez, quien fue presidente de la Asamblea Nacional de Rectores ( ANR ), organismo que desapareció para dar paso a la reforma universitaria. El general Daniel Mora , promotor de la Ley Universitaria en el Parlamento anterior, critica el nombramiento.

¿Por qué cree que la designación de Flor Luna Victoria podría originar un retroceso en la reforma universitaria?

El tema surge cuando da las mismas declaraciones que daban el señor Velásquez y los representantes de la ANR. Dijo que en el licenciamiento (de universidades) debían intervenir los rectores. Eso es destruir todo el sistema, volver a lo anterior, donde el rector es juez y parte. Sería hacer de la Sunedu una nueva ANR. Se le criticaba a la superintendenta anterior porque se habían licenciado, según ellos, muy pocas universidades, y ese es un tremendo error, creer que la eficiencia de la Sunedu se debe medir por dar licencias a todas lo más rápido posible.

¿Cuál es el peligro?

Lo peor es que cuando funcionaba la ANR, se convirtió en un negocio dar licenciamiento y el gran temor es que la Sunedu se convierta en un gran negocio para dar licencias rápidas a las universidades a cambio de dinero. Otra cosa que ha dicho es que el licenciamiento y la acreditación son la misma cosa y está equivocada. Está tratando de beneficiar a universidades chicha que en la época de la ANR consiguieron acreditaciones de organismos chicha.

¿Desconoce el sector?

Desconoce el sistema universitario peruano. El señor Velásquez se oponía a la Ley Universitaria, tiene decenas de denuncias por corrupción en Trujillo. Esta señora fue vicerrectora administrativa de él, es un cargo de mucha confianza. En la ley eliminamos las vicerrectorías administrativas porque eran foco de corrupción.

Vexler dijo que Luna Victoria presidió el proceso de adecuación a la nueva Ley Universitaria y presidió el proceso para elegir a las autoridades que reemplazarían a Velásquez en esa universidad.

Sí, pero ella hizo las elecciones fraudulentamente. No ganó Velásquez en la rectoría, pero dejó a los 12 decanos antiguos, puso un torpedo al nuevo rector. Entonces, ¿cómo se puede confiar en una señora que no acataba la ley?

Estos antecedentes los debe conocer el ministro y aún así la nombró y la defendió.

Por supuesto. Él es un hombre contrario a la Ley Universitaria. Yo no sé por qué el Gobierno, sabiendo que el señor Vexler es contrario a las reformas educativas, lo nombró. Él no solo trata de desmontar la Ley Universitaria, también está tratando de desmontar la Ley de Reforma Magisterial.

El máximo órgano de la Sunedu es el Consejo Directivo y allí hay 7 miembros. Solo uno de ellos es la superintendenta. ¿Cómo la designación de Luna Victoria afectaría a la reforma universitaria?

Es que todo esto va a estar ligado a modificar el Consejo Directivo.

Cinco miembros del consejo son elegidos por concurso.

El ministro de Educación convoca a concurso para el Consejo Directivo. Es el Consejo Nacional de Educación el que elige. Nosotros pusimos ese candado, esperemos que no se manipule al Consejo Directivo y no se hagan barbaridades. Los resultados de las reformas se ven en el mediano y largo plazo, no puede ser que después de tres años de aplicación queramos cambiar. Hay cerca de 30 universidades que no han solicitado el licenciamiento. ¿Y qué dice la ley? A partir de julio de este año, a aquellas universidades que no hayan solicitado el licenciamiento se las evaluará y podrían ser cerradas. Esas universidades estaban esperando un cambio como este en la Sunedu.

Pero si ya está normado que en julio podrían desaparecer estas universidades, ¿dónde ve el peligro? Nadie puede saltarse las leyes.

Pero pueden cambiarla, ese es el peligro. ¿Por qué sacar a la superintendenta, que tenía cualidades profesionales altísimas?

¿No hay nivel de comparación entre Masías y Luna Victoria?

Yo pienso que no hay comparación en cuanto a la experiencia. Contra la señora Luna Victoria no tengo nada, pero no la pueden poner al nivel de Lorena Masías.

Hay requisitos para ser superintendente y Luna Victoria ha cumplido todos. ¿Son pocos estos requisitos, entonces?

No es que sean pocos, lo que pasa es que en el Perú, en el sector público, se exige que todo el mundo sea doctor y doctores hay por todos lados. El tema es cómo han sido dados esos doctorados. Dígame qué doctorado importante tiene el señor Velásquez, pero es doctor, porque las universidades regalaban los doctorados.

¿Que Luna Victoria haya postulado al Congreso por PpK y haya aportado a la campaña influyó para designarla?

Los dueños de universidades, como el señor Velásquez, buscaban promocionar a candidatos para el Congreso para que apoyen sus cambios a las leyes. Yo hablé con el presidente Kuczynski cuando fue elegido y lo único que le pedí es que protegiera las reformas educativas. No entiendo cómo nombra a personas que no desean las reformas.

¿PPK no cumple su palabra?

Yo pienso que no, y pone en riesgo la reforma. ¿Por qué aceptar poner a una persona en la Sunedu que no reúne las cualidades? ¿Por qué hacer una elección de esa naturaleza, con las mafias? La ASUP (Asociación de Universidades), que es la continuación de la ANR y está en contra de la reforma, felicita a la señora Flor Luna. Luchamos mucho para sacar la Ley Universitaria, han pasado 6 años y siguen las mafias. Están en el Ejecutivo, en el Minedu y se quieren meter a la Sunedu.

AUTOFICHA



- “Soy general en situación de retiro con especialidad en Ingeniería del Ejército. He sido ministro de Defensa, parlamentario y presidí la Comisión de Educación. Durante mi gestión logramos aprobar la nueva Ley Universitaria. Dejé esa presidencia por presiones de un rector a Alejandro Toledo”.



- “Alejandro Toledo puso de candidato número uno al señor Encinas, rector de la Universidad de Ica, porque lo apoyó en su campaña y por la plata. Él no estaba de acuerdo con la Ley Universitaria. Yo no estaba de acuerdo con eso y por eso renuncié al partido”.



- “Nosotros hemos peleado con congresistas de diversas bancadas que entran para que tengan fuerza en los debates en las comisiones. En una bancada hay un voto, pero si tengo varias bancadas, puedo lograr lo que quiero. Cuando fui presidente de la Comisión de Educación, allí hay intereses particulares”.