La esposa de Daniel Mora, Lilia Jaureguy, se ratificó en sus acusaciones y afirmó que todo lo que relató en la denuncia por violencia familiar que entabló contra el excongresista “es verdad”.

"Los hechos han ocurrido. No tengo afán de hacerle absolutamente daño a nadie, pero sí me veo en la obligación de decir que todo lo que dije en la denuncia es verdad", expresó en el programa 'Punto Final'.

Detalló que luego de presentar la denuncia, fue enviada a una oficina del Ministerio de la Mujer, donde pidió los servicios de un abogado de oficio. Sin embargo, el caso se enfrió en los siguientes meses.

"Inicialmente el trámite fue bastante ligero, la denuncia en la comisaría, de la comisaría te mandan a una oficina que está cerca y que es del Ministerio de la Mujer. Allí muy amablemente conversé con un abogado de oficio y firmé un documento para que me represente", relató.

"A partir de ese momento ya no pasó nada, me entrevistó una psicóloga, otras personas fueron a mi casa a averiguar, qué se yo, pero pasó eso y no más se comunicaron conmigo. Estuve yendo a esta oficina a ver al abogado y él me decía que los documentos ya habían pasado al Poder Judicial, pero que realmente no se movían. Bueno, realmente me aburrí y dejé de ir", agregó.

Lilia Jaureguy narró que después de seis meses de presentar la denuncia contra Daniel Mora, solo recibió un documento de la Policía Nacional (PNP), donde se le comunicó que se le otorgaban garantías, excepto sábados y domingos.

Como se recuerda, el 20 de marzo del 2019, Lilia Jaureguy denunció a Daniel Mora por violencia familiar. El examen médico practicado a la esposa del excongresista reveló huellas de lesiones traumáticas recientes en el rostro, antebrazo izquierdo y la rodilla izquierda.

Tras la denuncia, el Octavo Juzgado de Familia dispuso que el exparlamentario "se someta a una terapia psicológica por el periodo de tres meses (...), a efectos de lograr el control de sus emociones e impulsos". El juzgado también derivó el caso a la fiscalía penal.

Tras conocerse el hecho, Daniel Mora renunció de manera irrevocable a su candidatura al Congreso y a su militancia en el Partido Morado. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud para retirar su candidatura.