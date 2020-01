A menos de 20 días de que se elija un nuevo Parlamento, para Daniel Mora es importante pensar en cambios que beneficien el mejor desempeño del Legislativo. También cuestiona la gestión del presidente Martín Vizcarra.

¿Qué debe cambiar con este nuevo Congreso?

Una cuestión que es importante es que no haya una Comisión de Fiscalización, porque ya cada comisión tiene que cumplir su función de fiscalizar, de representar y de legislar. Por ejemplo, si yo estoy en Educación, tengo la posibilidad de fiscalizar a los ministros, a los colegios. Así no se politiza mucho el tema.

¿Cuál es el otro cambio?

Que la Comisión de Ética debería estar en manos de personas externas al Congreso, porque si no, (los parlamentarios) se convierten en jueces y parte. Que sea un control externo y que en el Pleno se determinen las sanciones que correspondan a los que han cometido alguna falta.

¿Se necesitan tantos trabajadores?

Para darte un ejemplo, para la Ley Universitaria, cuando yo era de la Comisión de Educación, solo tuve necesidad de trabajar con seis personas. Con esas seis personas vimos otras leyes también, así que no es posible que el Congreso sea un refugio de todo el mundo, eso se puede corregir. Podría un legislador, que no tiene la presidencia de comisión, tener cinco personas en su oficina, pero algunos buscan más y hasta dividen los sueldos. Yo me opongo a esa división.

¿Cómo se hace para cambiar esta situación?

Se necesita una reingeniería, que las instituciones especializadas determinen cuál es el número ideal que necesita este Congreso. Así lo hice yo cuando estuve de jefe de gabinete del Ministerio de Transportes. Ahora, para dar un ejemplo, en 2000 había 800 empleados en el Congreso. Cuando yo estuve, se registraban cerca de 2,000 y antes del cierre había más de 3,000. Esos son favores que se pagan, no es meritorio. Pero no es el único problema.

¿A qué se refiere?

En la parte logística también se hace lo que se da la gana. Cuando era congresista, estaba en uno de los edificios y un día encontré que había como 200 archivadores nuevos. Pregunté para qué nos iban a dar si teníamos unos que estaban en muy buen estado y si la idea era vender esos que nos quitaban porque no teníamos necesidad de algo así. La logística no se controlaba.

Se dice que si el Partido Morado entra al Congreso, ahí estaría la bancada oficialista...

Nosotros no creemos en el gobierno de Vizcarra, creemos que está haciendo una pésima gestión. No es posible que en la reconstrucción no hayamos avanzado. Seremos serios fiscalizadores, no nos temblará la mano para decir en qué está mal el gobierno. Eso tampoco quiere decir que crearemos un caos, porque se necesita fiscalizar bien, no por un fin político.

Por otro lado, ¿qué trabajo se debe hacer en lo que es la reforma de la educación?

Hay que abordar casi todos los temas de colegios, de institutos, de universidades. Lo que falta es una capacitación continua del maestro. Donde tampoco se está avanzando es en la revisión de la calidad de los institutos, en el licenciamiento de estos lugares de estudio.

¿Cuál es el trabajo que plantea para mejorar la calidad en los colegios?

Hay que crear un mecanismo distinto porque las UGEL no funcionan bien. Tampoco es posible que haya colegios que funcionen en chifas, en garajes, en departamentos.

¿Cómo se debe abordar desde el Congreso ese tipo de problemáticas para evitar que sigan sucediendo?

Hay que crear un organismo de supervisión de los colegios. El problema es que son miles los colegios públicos y privados y se necesita una supervisión fina.