Tras señalar que no dará marcha atrás en su renuncia irrevocable a su candidatura al Congreso en las elecciones legislativas extraordinarias y al Partido Morado, Daniel Mora afirmó que en dicha agrupación política existen entre seis y ocho postulantes con sentencias por violencia familiar.

Refirió que su caso no ha sido judicializado, razón por la cual no cuenta con antecedentes penales o policiales. También acusó a Julio Guzmán y a los dirigentes de su partido de tratar de “catapultarse políticamente” con su caso.

“Si usted averigua mis antecedentes, denuncias policiales, penales, cero, ni corrupción ni nada porque esto no se ha judicializado. Esto se resolvió en el tema familiar hace tiempo. En este momento en nuestro Partido Morado hay seis u ocho miembros que están sentenciados por problemas de esta naturaleza (violencia familiar), yo no”, declaró a Canal N.

“Yo hablé con Julio Guzmán y le dije que iba a presentar mi renuncia, pero lo ha hecho aparecer como si ellos hubieran adoptado decisiones y se están aprovechando de un problema familiar, doloroso, para catapultarse políticamente”, agregó.

En ese sentido, reiteró que presentó su carta de renuncia a las instancias correspondientes en el Partido Morado y que ahora le corresponde al personero legal de la agrupación tramitarla.

“Todas las acciones electorales las hace el personero legal del partido. No tengo por qué hacerlo (enviar su carta de renuncia al JEE Lima Centro), por eso existen los canales legales del partido. Yo no puedo meterme en esa tramitación, que corrijan los errores que pudieron haber cometido y punto; yo ya me desligué”, aseveró.

Horas antes, el presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro, Luis Carrasco, informó que, hasta el momento, Daniel Mora no había presentado formalmente ante su jurisdicción la renuncia a su postulación al Congreso.

“Yo he presentado públicamente un documento a los diferentes medios sobre mi renuncia irrevocable al Partido Morado. Eso lo he presentado a los órganos oficiales del partido, al presidente del partido, Julio Guzmán, al Comité Político, a todos en general. Corresponde al personero del partido hacer los trámites correspondientes”, replicó Mora.