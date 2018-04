Poco después de asumir el cargo, el ministro de la Producción, Daniel Córdova , ofreció la salida de su entonces viceministro de Pesca y Acuicultura, Héctor Soldi, a cambio de frenar una huelga de la pesca artesanal.

" Acá estoy haciendo algo que de repente no es muy correcto, pero lo voy a hacer (…) Ustedes me solicitan cambio de viceministro. Eso es lo que yo les doy. ¿Con eso levantan la medida de fuerza y me dan 30 días?", exclamó Córdova ante dirigentes de ese sector, según un video difundido la noche del domingo por Panorama.

Esta reunión se realizó el 4 de abril y participaron miembros de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú.

"Me pidieron algo que ya había decidido"

En el mismo set del programa, el ministro Córdova aseguró, una y otra vez, que la decisión de remover al viceministro ya había sido tomada antes de recibir a dicho gremio.

Según dijo, decidió separar al funcionario porque el sector no había sido bien manejado y, el 3 de abril, ni bien asumió el cargo, recibió respuestas poco profesionales respecto a la situación de la pesca artesanal, así como "expresiones de maltrato y discriminación" hacia los pescadores por parte de Héctor Soldi.

"Ellos (los dirigentes de la pesca artesanal) me piden algo que ya había decidido (...) Esa decisión era independiente de la negociación", insistió el titular de Produce, quien anunció que investigará quién realizó la grabación de la reunión y deslizó que pudo haber sido su entonces viceministro.

En posterior comunicado, el Ministerio de la Producción reiteró que el levantamiento del paro de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú se logró gracias a un acta de acuerdos y no a la separación de Soldi.

Además, rechazó "las prácticas que involucran grabar a una autoridad para sacarlo de contexto con el objetivo de desestabilizar su gestión, o poner en duda un acto que es facultad del titular del sector, como lo vienen haciendo todos los nuevos ministros en funciones".