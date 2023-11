El Pleno del Congreso aprobó esta tarde una denuncia constitucional contra Daniel Alfaro, exministro de Educación, por presuntamente haber incumplido con su deber de supervisar el contenido de un texto para escolares de tercer grado de secundaria.

El informe final aprobado por el Pleno encontró a Alfaro responsable del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y fue aprobado con el voto a favor de 60 parlamentarios. Otros 5 votaron en contra y 13 en abstención.

En particular, el referido documento responsabiliza al exministro por no haber revisado el texto “Desarrollo personal, ciudadanía y cívica” para alumnos del tercer grado de secundaria, que contenía un link con material supuestamente inapropiado.

En su defensa, Alfaro calificó a las acusaciones en su contra como “tendenciosas”, dado que el cuestionado link dirigía a un artículo que contiene solo texto y no imágenes. Además, precisó que el contenido de dicho texto versaba sobre conductas sexuales y no pornografía, como alegaron sus críticos.

“Los ministros no tienen la función de revisar textos, para eso están otras personas competentes en esa materia a quiénes el ministro designa. Y bajo esos principios, que son los principios de confianza y desconcentración (principios jurídicos bajo los cuales nos regimos los funcionarios públicos), elegí una persona con la capacidad para hacerlo. Ni el informe acusatorio, ni la denuncia constitucional tienen alguna argumentación en contra de las designaciones que tuve al momento de elegir a estas personas. Todas eran personas muy competentes”, explicó en declaraciones para Perú21.

Adicionalmente, el extitular del Minedu remarcó que durante su gestión sí se tomaron acciones frente a cuestionamientos contra los textos escolares, algo que sí se encontraba dentro de sus competencias, como retirarlos de circulación o “juntar a los padres de familia para poder conocer sus impresiones y generar mejores lineamientos para que los textos escolares tengan mejor calidad”.

“La denuncia y el informe acusatorio son tan bajos en sustento y tergiversan tanto la verdad, que mezclan los hechos en el tiempo, confunden, no investigan, no se cercioran o lo hacen adrede para poder acusarme por cosas que no existieron”, detalló.

