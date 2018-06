Daniel Alfaro Paredes: "La limpieza estará concluida el 15 de junio"

Cumplirá lo anunciado. El 15 de junio saldrán del magisterio profesores vinculados al terrorismo , narcotráfico y violencia sexual. Será un gran cambio que profundizará para sanear éticamente al magisterio.

Usted anunció que el 15 de junio saldrían del magisterio 800 maestros condenados por terrorismo, apología, violación sexual y narcotráfico. Hay dudas de que pueda hacerlo. ¿Cumplirá? ¿Tiene una data?

El Poder Judicial nos envió el número de personas con sentencia de los delitos enviados. Son cerca de 800 maestros…

¿Tiene las sentencias consentidas, los expedientes?

El PJ nos manda una lista de los sentenciados con una carta indicando que cuentan con sentencia. Mis antecesores enviaron las bases de datos del ministerio al PJ para que hagan un cruce. Nosotros también enviamos las nuestras, 2017, 2018 y de ahí surge esa lista.

El ex ministro Vexler dijo que le llegaron 78 casos y quedaron pendientes 150 casos.

Le llegó una parte de esta base de datos que tenemos. La información la recibimos hace una semana. Son cerca de 800 personas con sentencia.

¿Su separación será rápida?

Elaboramos una norma técnica para darle predictibilidad al proceso, entendiendo los cuellos de botella que se dieron anteriormente, y cursar las cartas de separación. Hemos constatado cuántos están en el ministerio y si hay repeticiones. La lista ha quedado en 780 personas con sentencia consentida.

¿Cuántos maestros condenados por terrorismo hay?

Es una pequeña facción, son 12 por terrorismo y apología. La mayoría son por violación de la libertad sexual, 585 casos, y por tráfico ilícito de drogas, 185. Estas personas serán reemplazadas por maestros contratados para no afectar las clases.

En la huelga de 2017 se dijo que había maestros terroristas. ¿No era tal?

Nosotros no podemos afirmar que exista un vínculo entre Sendero y el magisterio. Eso tiene que demostrarse con pruebas fácticas. Los medios mostraron la asociación de la huelgas con Movadef o grupos radicales, pero, más allá de los reportajes, no existe una prueba fáctica. Esta gestión no considera que el magisterio esté vinculado a grupos criminales, terroristas.

Usted anunció que se separaría preventivamente a maestros procesados o investigados por esos cuatro delitos.

Son tres grupos: sentenciados, procesados e investigados. Estamos barriendo la lista de los primeros. Luego de ello, el PJ nos pasará la de los procesados y la Fiscalía de los investigados. Ya remitimos el oficio y nuestra base de datos.

¿Qué ocurrirá si se equivocan con la separación preventiva?

De existir una falla humana, se analizarán los casos específicos. Lo importante es que el ministerio tiene que darles un mensaje a los padres de familia de que procederemos con seriedad cuando tengamos estas listas, asegurando el bienestar de los niños y adolescentes de nuestras escuelas. A los tres días de asumir el cargo, tuve el caso de la violación de una niña de tres años en Chincha y así tenemos acosos, tocamientos y queremos ponerle freno. Esto se trata en nuestra plataforma SíseVe. Se han reportado más de 11 mil casos en los últimos dos años, cerca de 15 casos por día.



Entonces, el 15 de junio tendremos saneado en algo el magisterio.

Sí, están participando las direcciones regionales de Educación, las UGEL. Estamos teniendo buenas respuestas de ellos. Ya me han enviado cartas de destitución de un buen número de estos maestros. El 15 de junio la limpieza estará concluida.

Le cuestionan que converse con el dirigente Pedro Castillo, del SUTE Conare, vinculado a Sendero. Además, no es un sindicato acreditado y ha anunciado una huelga magisterial el 18 de junio, llamado el Día de la Heroicidad por los senderistas.

La política de diálogo y la reunión que debemos plantear con el magisterio está a la base de la reconstrucción de la confianza entre ellos y el ministerio. Ese diálogo es para comunicarle a cualquier maestro que pida información sobre nuestros avances. Se le recibe y se le da información.

Pero el SUTE Conare no tiene representación sindical…

Eso no significa que hay un proceso formal de trato directo y de negociación colectiva, ni de un reconocimiento como si fuera un gremio nacional como el Sutep.

No se trata de un maestro, sino de un grupo radical que realizó una huelga perniciosa en 2017…

Queremos comunicarles todos los argumentos para evidenciar que la huelga no tiene ningún sentido. La ley no me permite el trato directo con ellos…

¿Y por qué los recibe?

Es diálogo. Creo que debemos tener apertura al diálogo con todo grupo magisterial que quiera conversar con nosotros aquí o en las regiones. Cuando asumí el puesto, ya había una huelga programada antes por el movimiento que lidera el señor Castillo. Los recibimos y conocimos su plataforma. Le dije que la huelga no tenía ningún sentido porque el gobierno está cumpliendo con todos los acuerdos. Se lo diré este lunes nuevamente. También me reuní con el Sutep oficial y con el grupo del Cusco. Cuando voy a una región, me junto con el Sutep y los SUTER (Sutep regionales), unos están más ligados alrededor del profesor Ernesto Meza, otros a Pedro Castillo…

Les da un espacio político que no les corresponde al no tener representatividad sindical…

Una cosa es tener un trato directo y negociación colectiva con el Sutep, que se respeta y otra es el diálogo. En las regiones les he dicho que la huelga del 18 de junio no tiene sentido…

Es el Día de la Heroicidad…

Es una coincidencia muy trágica. Ellos tienen que deslindar de eso. Algunos de esos SUTER tienen reconocimiento de la Dirección Regional de Educación y conforman mesas de diálogo con los gobiernos regionales a las cuales somos invitados. Estos SUTER a veces se juntan y conversan con nosotros en el ministerio…

Sin ánimo de ser repetitiva, les da espacio político. ¿Ud. dialoga con gente arbitraria? Un diálogo es un reconocimiento…

Entiendo la preocupación de con quién se reúne el ministro de Educación. Pero la política de este gabinete es un diálogo abierto. Queremos comunicarle al magisterio lo que está haciendo el ministerio. Si luego este grupo quiere ir a la huelga, no será por falta de diálogo. En una sociedad democrática, prima el diálogo. Su huelga no tiene razón de ser: hay un incremento salarial de 1,300 soles a 2,000 soles…

El dirigente Castillo dijo que no se ha cumplido…

Nos volveremos a juntar para explicarle que sí. También que estamos cumpliendo con la elaboración de un estudio para los incrementos graduales a 2021 aún estando en austeridad. El profesor Castillo y otros Sutep regionales se llaman Fenasuter…

Son hábiles, quieren presentarse como desvinculados de Sendero…

Le digo la nomenclatura que usan. Los Sutep regionales tienen dinámicas diferentes…

Para eso hay un sindicato, la esencia de la representatividad…

Creo que el Sutep debe hacer un esfuerzo para retomar la representatividad que tenía antes…

¿Por qué la perdió?

Es una evaluación que entiendo que están haciendo.

¿El ‘blanqueado’ Fenasuter tiene una ideología radical?

Las asociaciones que se hacen con el 18 de junio, día de la huelga, pero como Estado no constituye una prueba fáctica…

¿Inteligencia les da reportes…?

A partir de las fuentes que nos llegan de todo el Estado, no tenemos pruebas que indiquen esa asociación. Sin embargo, hacemos oídos de lo que dicen los medios. Creo que le conviene a ese grupo del magisterio dar una aclaración para deslindar que puedan ser seguidores de movimientos terroristas criminales. No puede poner una misma fecha.

¿Se refiere al tal Fenasuter?

Estoy seguro de que no se han dado cuenta de esto y cambiarán la fecha porque el maestro no es terrorista.

Si van a la huelga…

El diálogo va a ganar…

¿Se les descuenta?

Por supuesto que sí. La huelga sería ilegal. No hay razones para ello. Los descuentos procederán sin miramientos. Nos reuniremos con las direcciones regionales para que esto quede claro. Nosotros dialogamos, la huelga rompe la confianza…

Por última vez, ¿cómo dialogar con quienes hicieron que el año escolar de 2017 se pierda?

Habrá todos los esfuerzos del Estado para que no se dé la huelga.

¿La evaluación de desempeño continuará?

Está en la Ley de Carrera Magisterial. En la realizada para educación inicial, de 5,550 maestros, 99% pasaron la evaluación. Los 38 profesores desaprobados serán capacitados.

La consultorías del Minedu durante el período del ex ministro Saavedra fueron ominosas, cerca de S/858 millones y S/29 millones en gastos de publicidad. ¿Por qué el Minedu no da la información de quiénes se beneficiaron del gasto puntual?

No fui parte de esa gestión, estuve solo un mes. Mi antecesor, Idel Vexler, mandó esto a la OCI del Minedu para que realice una evaluación objetiva. Me dicen que en agosto habrá resultados. Yo espero que se pueda zanjar con esa inquietud del Congreso.

Es una cifra obscena US$268 millones, ¿no?

Institucionalmente es importante que OCI dirima cuál ha sido la fuente y el destino de esas consultorías y el resultado. Mientras tanto, al haber subido el salario a los profesores, la austeridad es total. No tenemos casi consultorías y poquísima publicidad. Se han reducido brutalmente, también los viajes. La publicidad tendrá un seguimiento del impacto y de su rentabilidad. Estamos invirtiendo en regiones y quitando la grasa en lo posible.

Minedu ha transferido a las regiones casi S/800 millones. ¿Qué seguridad tiene de que los usarán bien?

Hemos priorizado la continuidad, los proyectos ya iniciados que se frenaron por falta de recursos. Hay algunos proyectos nuevos sobre la base de que el gobierno regional y local tenga un buen ranking de ejecución en el pasado. Son gastos de inversión en infraestructura para reducir la brecha existente. Además, vamos todas las semanas a las regiones para hacer seguimiento.

Usted es economista. ¿Sigue el aspecto pedagógico, la prueba Pisa…?

Queremos darle al ciudadano la posibilidad de mejorar siempre. Son 6 de cada 10 jóvenes que no siguen estudios postsecundarios. El objetivo nuestro es mejorar ese tránsito. En lo pedagógico tenemos que aplicar el enfoque por competencia. No solo enseñar matemáticas o lectura, queremos ciudadanos con autoestima y valores. Los nombramientos serán cada año y no cada dos. Los institutos pedagógicos y los tecnológicos serán supervisados estrictamente.

¿Los maestros tienen una formación adecuada?

Estamos mejorando. Tienen una mayor capacitación y se está implementando el enfoque por competencias.

¿Qué hace el Minedu respecto a la violencia contra la mujer?

Hemos sacado lineamientos para mejorar la convivencia escolar, capacitando a 13 mil directores; involucra ese aspecto. El enfoque por competencias (busca disminuir la violencia contra la mujer; no es un curso, está dividido por áreas) contempla esto también en el área de desarrollo personal, de cívica y ciudadanía. El respeto a la mujer se ve desde inicial hasta secundaria en todos los cursos. Es transversal. Por eso capacitamos a los directores en enfoque por competencias.

¿Cuándo falla la Corte Suprema sobre la ideología de género?

Esperemos que la próxima semana. De eso depende la elaboración del currículo. Los derechos, deberes y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no son negociables. La Suprema no legislará sobre ello, es claro. Ellos plantearán la semántica, como se dice…

Es una injerencia inaceptable…

Ha llegado a ese nivel. La sentencia nos permitirá avanzar en el enfoque por competencias.

“ME DISCULPÉ CON SHEPUT”



Usted privilegia el diálogo, pero los congresistas ‘ppkausas’ se quejan de que no los recibe…

Sí, Juan (Sheput) se quejó, pero ya tuve una reunión con él…



¿Hay que quejarse para…?

No, no. Yo ya me disculpé. Me he reunido con congresistas de PpK y de otras bancadas. Al margen del partido que representan, son las personas interesadas en la educación. Algunos de ellos están en nuestra Comisión de Educación. Con el presidente Vizcarra nos hemos reunido con todos los congresistas de PpK.



Entonces, son unos quejosos. Sheput no es el único…

Ya me comuniqué con Gilbert también, tenía una inquietud y la resolvimos muy amablemente. Él está totalmente alineado a las políticas del gobierno. El diálogo es con las regiones y con los congresistas, viajamos con ellos.

DATOS



- Daniel Alfaro Paredes es economista de profesión con formación especializada en Marketing.



- Su carrera en el sector público se inició en 2008, cuando ocupó el cargo de secretario técnico del Plan Nacional de Turismo del Mincetur.



- En 2009, Alfaro pasó a laborar en el Ministerio de Cultura, donde se desempeñó como asesor de la Alta Dirección en temas de Industrias Culturales.



- En 2016, ocupó el cargo de director general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura.



- Alfaro llegó al Ministerio de Educación en 2017 como director general de Educación Técnico-Productiva.