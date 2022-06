El exministro de Educación Daniel Alfaro tiene una mirada crítica a la postura del Congreso de la República respecto de la labor que cumple la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). También sobre la autógrafa de ley observada por el Ejecutivo y aprobada por insistencia por la Comisión de Educación que, con el pretexto de una supuesta restitución de la autonomía de las universidades, lo que hace, en realidad, es debilitar lo avanzado en el proceso de reforma universitaria.

En diálogo con Perú21, Alfaro –líder de Educación de las Propuestas del Bicentenario– habló sobre este tema y también sobre el último comunicado del Consejo Nacional de Educación (CNE) en el que se exhorta al Parlamento a no insistir en la aprobación de la controvertida norma.

El pedido de reflexión del Consejo Nacional de Educación se produce justo un día después de que la Comisión de Educación rechazara un pedido de la congresista Karol Paredes para reconsiderar la votación a favor de la insistencia en la autógrafa.

Yo creo que el CNE más bien reitera la posición que ya expresó antes y que está en línea con varias instituciones y especialistas del sector que llaman la atención sobre los impactos que podría tener la aprobación de esa ley, ahora por insistencia. El Legislativo tuvo la oportunidad de recibir las observaciones del Ejecutivo, de sentarse con él y encontrar justamente las medidas que perfeccionen la regulación del sistema y, a partir de eso, recuperar un poco la confianza que ha perdido en este proceso. Lamentablemente la Comisión de Educación no ha aprovechado esta oportunidad y, por el contrario, ha continuado creando conflicto e insistiendo en una norma que no es lo que el sistema necesita; es más, creo que no existe evidencia para sustentar los cambios que están proponiendo.

¿Diría Ud. que es terquedad o que sobreponen los intereses particulares por encima de los intereses de los educandos y de la sociedad en general?

Creo más (que son) intereses políticos o quizás intereses muy particulares de los congresistas. Ahora, más allá de la preocupación por los efectos que pueda tener la ley en el sistema universitario, también preocupa la poca capacidad que tienen (los congresistas) de concertar o de llamar a todas las partes involucradas para poder tener un análisis sosegado de la evidencia para la elaboración de sus propias normas. Este es un ejemplo muy evidente de que no existe ese rigor técnico y esa preocupación por el interés superior del estudiante al momento de legislar y que es parte de una conflictividad política que seguimos viviendo. No hay una preocupación por tratar de gobernar para el interés público, más bien creo que hay una visión sesgada de la realidad. Es una lástima que la Comisión de Educación no haya aprovechado esta segunda oportunidad, espero que en el Pleno se reflexione más y no se apruebe la norma…

El rechazo a la reconsideración ha sido respaldado por agrupaciones tan distantes políticamente como Fuerza Popular y Perú Libre. ¿Le llama la atención la coincidencia y que voten en la misma línea?

Llama la atención que no se pongan de acuerdo para la gobernabilidad del país para temas que son neurálgicos en la confianza que tienen que despertar en la inversión, en la seguridad ciudadanía, educación y salud y sí se pongan de acuerdo en medidas que claramente están en contra del interés ciudadano. Agrega desconfianza a un sistema político muy desgastado que justamente en estas circunstancias estos dos extremos coincidan en generar incluso menos gobernabilidad a la situación tan adversa que estamos viviendo.

