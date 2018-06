Daniel Alfaro: "El jueves entran los reemplazos"

Daniel Alfaro no tiene ni tres meses en el cargo de ministro de Educación y ya afronta una huelga de maestros. La última duró 75 días y perjudicó a miles de alumnos en el país, situación que, aseguró, no ocurrirá en esta ocasión. En esta entrevista asegura que los huelguistas tendrán reemplazo el jueves.

La facción de Pedro Castillo reitera que hoy irán a huelga indefinida de maestros. ¿Habrá sanción para ellos?

Creemos que la huelga es ilegal y, por lo tanto, se aplicarán descuentos a los docentes que no asistan a clases. Tenemos muestras firmes de que el gobierno está cumpliendo con los acuerdos que se generaron a raíz de la huelga pasada, como incrementos salariales, mejoras en las evaluaciones, pago de la deuda social, entre otros. Son condiciones totalmente distintas a las del año pasado y, por lo tanto, se pueden dejar desprovistas nuestras aulas.

¿Además de descuentos, serán reemplazados de inmediato?

Sí, tan pronto veamos que al tercer día un profesor no ha ido, comenzamos a ver el reemplazo. Eso involucra un gasto administrativo y va en perjuicio de aumentar los salarios, pero el jueves ya habrá un profesor de reemplazo. Además, se iniciarán procesos disciplinarios.

Usted conversó con Castillo, hecho que fue criticado por el Sutep porque esta facción huelguista no cumplió con presentar su pliego de reclamos a tiempo. ¿No fue esto una falta contra el gremio?

Queda claro que la mesa de negociación se da a través del Sutep porque son el único grupo registrado, pero eso no evita que se pueda conversar con otros. Nosotros hemos dialogado, pero no negociado, ya que no están reconocidos, y es algo que exigía el señor Pedro Castillo en la reunión, y uno de los argumentos para irse a huelga, lo cual es ilegal.

¿Qué tan distinto es el pliego de reclamos de este grupo con el del Sutep?

Esgrimen un reconocimiento automático de sus movimientos, pasando por encima de la legalidad, y hemos reiterado que la meritocracia no da un paso para atrás.

Los actores de esta huelga han estado involucrados con el Conare, brazo político de Sendero Luminoso...

Sí, pero quiero precisar que el 90% de maestros no tiene ninguna vinculación con estos grupos radicales. Los medios de comunicación han descubierto relación entre los incitadores de esta huelga con el Movadef. Pero no podría asegurar que todo el magisterio siga a estos grupos radicales. Lo que sí puedo decir es que se han cumplido compromisos con la educación y no hacen eco de ello.

¿El Minedu está trabajando de manera conjunta con el Ministerio del Interior para ver si hay infiltrados?

Sí y vamos a estar muy vigilantes de esta huelga a través del Mininter, sobre todo por la seguridad pública y para que todo esto no termine en excesos. Y hemos coordinado con los gobiernos regionales y las UGEL.

¿Entonces, los padres de familia pueden estar tranquilos de que sus hijos no perderán demasiadas clases?

Sí, y hay que tener presente que los mismos padres de familia han mostrado su negativa a la huelga. Estamos haciendo todo para continuar con nuestro servicio educativo.

TENGA EN CUENTA



- Comité de lucha de las bases regionales del SUTE Conare, que lidera Pedro Castillo, convocó, hace más de un mes, a esta huelga de maestros. Su pliego de reclamos es parecido al del año pasado: ser reconocidos como gremio y su negativa a la evaluación de docentes.



- Alfredo Velásquez, secretario general del Sutep, declaró días atrás que el Ejecutivo hizo mal en recibir a dicho grupo. “Con los únicos que pueden firmar actas es con nosotros. En cierto modo se les crea esperanza a algunos maestros que están confundidos”, dijo.