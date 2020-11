El exministro de Educación Daniel Alfaro pone el foco sobre la Comisión de Educación del Congreso. Le preocupan las primeras declaraciones de Flores-Aráoz y pide estar atentos al nombramiento del próximo titular de una cartera tan importante para el país.

¿Cómo toma las primeras declaraciones del premier Ántero Flores-Aráoz?

Definitivamente preocupan estas primeras declaraciones. Hemos estado viendo que la Comisión de Educación del Congreso trata de modificar la Ley Universitaria para retroceder en las licencias y en las denegatorias de las licencias que ya se han otorgado. Es una perforación a la reforma universitaria.





La SUNEDU en peligro, habla el exministro de Educación Daniel Alfaro

¿Cómo ha sido el proceso de licenciamiento?

Las universidades con licencia denegada ya han tenido una oportunidad de mejorar sus condiciones básicas de calidad, pero no lo cumplieron. Se hizo una denegatoria y no pasaron el licenciamiento producto de un proceso regulado a cargo de un consejo directivo que es la Sunedu, cuyo único fin es velar por el bienestar de los jóvenes en el país. No se debería revertir sus decisiones, sino fortalecerlas.





En este nuevo panorama político, José Luna Gálvez toma mucho protagonismo. ¿Qué significa esto para el futuro de la reforma?

Por eso es sumamente importante fortalecer la autonomía y el carácter técnico de la Sunedu. La Ley Universitaria tuvo ese propósito cuando se promulgó: alejar al poder político de turno de las decisiones más importantes para el desarrollo de nuestros jóvenes. Se tiene que respetar y apoyar las decisiones de este ente autónomo. De allí que toda opinión y propuesta de mejora debe nacer de un puesto de vista técnico y trabajada en conjunto con Sunedu.





Ahora el poder del Congreso se ha trasladado al Ejecutivo. ¿Aún así habrá garantías para la Sunedu?

Por eso te decía que la preocupación no nace de las declaraciones del premier, sino que está arraigada en la conducta de la Comisión de Educación de este Congreso y de los anteriores. Siempre hemos tenido fe en que un Ejecutivo, y un Ministerio de Educación solvente y firme, permitía tener una suerte de muralla china para que estas reformas no tengan una injerencia política. La siguiente señal que emita el gobierno va a ser clave en cuanto al nombramiento del nuevo ministro o ministra de Educación. Esa será la garantía de que las reformas se respeten.





El Congreso buscaba crear nuevas universidades. ¿Hay esperanza aún para tener una auténtica reforma universitaria?

Saludo que se haya decidido que se postergue la decisión de crear nuevas universidades hasta después de la aprobación de la prórroga de la moratoria (para la creación de nuevas universidades) en el Pleno del Congreso. No nos podemos dar el lujo como país de perder la esperanza. Debemos defender con convicción y firmeza los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes.