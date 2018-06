Al oficialismo no le ha caído bien que el ministro de Educación, Daniel Alfaro , se reúna este lunes con el presidente del Comité de Lucha de las bases regionales del Sindicato Único de Trabajadores en Educación (SUTE), Pedro Castillo , quien anunció una nueva huelga indefinida de maestros desde el 18 de junio.

Gilbert Violeta, vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), consideró que este encuentro “es un error y demuestra una gran ingenuidad política” por parte del ministro.

“En el entorno de Castillo hay grupos como el Movadef infiltrados en esa organización y que utilizan las facciones paralelas al sindicato para ganar espacio político”, dijo a Perú21 .

También refirió que Alfaro solo debería conversar con los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep). “La agrupación formal del magisterio son ellos”, aseveró.

Además, añadió que “no se debe firmar ningún documento” con dicho grupo. “Si se descubriese o generase un error, (el ministro) tendrá que asumir los costos de sus decisiones”.``

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Para la fujimorista Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, está reunión también le genera preocupación porque, dijo, le da la impresión de que Castillo solo busca protagonismo. “Tengo la sensación de que esta facción, que ha convocado a huelga, no quiere solución”, precisó a este diario.

Por ello, señaló que el Ministerio de Educación debe tener mucho cuidado en los acuerdos que puedan tomar con los dirigentes de las bases regionales del SUTE, ya que “varios de los compromisos que el sector asumió el año pasado ya fueron cumplidos”. “No tiene sentido convocar esta manifestación”, alegó.

En virtud de ello, Noceda espera que el ministro solo escuche los reclamos, pero que no se firme ningún acta. “Hay demandas válidas, pero que se mezclan con radicalismo de otro lado, y eso genera una sensación de confusión”, dijo.

NO ESTÁN RECONOCIDOS

Alfredo Velásquez, secretario general del Sutep, habló con este medio y cuestionó la cita entre el ministro Alfaro y Castillo, ya que –sostuvo– las mesas de diálogo con el Ejecutivo están avanzando.

“Se puede conversar muchas cosas, pero no está dentro de ningún marco legal, ya que ese grupo no está reconocido y por ende no pueden firmar ningún acta”, argumentó.

De otro lado, Pedro Castillo declaró a Perú21 que, pese a que muchos no están de acuerdo con esta reunión, “eso no interesa” porque la facción que él preside está velando y “respondiendo al mandato de los verdaderos maestros”.

“Han cambiado los tiempos, por más de 40 años los maestros hemos contribuido con esta escoria de sindicato, por eso vamos a reiniciar esta huelga para que se cumplan los pedidos”, subrayó.

TENGA EN CUENTA

-El encuentro entre el ministro Daniel Alfaro y el dirigente Pedro Castillo se realizará a las cinco de la tarde de este lunes. De acuerdo con fuentes del Minedu, solo falta definir el lugar. 

-Perú21 reveló meses atrás que los vínculos de Castillo con el Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción (Conare) datan desde 2013, año en que el Gobierno Regional de Cajamarca advirtió que la dirigencia del SUTE Chota, cuando este era su secretario, tenía vínculos con esta facción.